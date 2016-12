Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hırvatistan'da katıldığı İş Forumu'nda konuştu. Erdoğan konuşmasında 'Devlet yöneticileri olarak bizler engelleri kaldırmakla görevliyiz. Benim en büyük rakibim birokratik oligarşidir. Devletler bürokratik oligarşiyi aştıkları sürece güçlüdürler.' ifadelerini kullandı.







Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından satırbaşları;







2006 yılındaki ziyaretimde Hırvatistan heniz NATO ve AB üyesi değildi. İşte 10 yıl önceki bu Hırvatistanı her alanda çok farklı bir yere gelmiş olarak gördük. Doğal ve tarihi güzellikleriyle adeta karşımda kabuğuna sığmayan bir ülke buldum. Şuanda bunun farkında olan 60 kadar Türk girişimci burada yerini almış durumda. Avrupa'daki en önemli cazibe merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Hırvatistan'ın kararlılığını tebrik ediyorum.







HER ÜLKE İNİŞ ÇIKIŞ YAŞAYABİLİR







Dünyada her ülke zaman zaman bazı inişler çıkışlar yaşayabilir. Türkiye olarak bizler çok daha büyük sorunlar yaşadık. Gerçekleştirdiğimiz yapısal adımlarla bu sorunları aştık. Biz göreve geldiğimizde bizde hala bir devletçilik anlayışı hakimdi. İlk işimiz bu devletçilik anlayışını bir kenara koyup özel sektörü güçlendirmenin gareti içine çektik. Böylece ciddi bir sıçramayı yakaladık. Şimdi de umudumuzu kaybetmediğimiz sürece aşılmayacak sıkıntı yoktur buna inanıyoruz.







Biz Hırvatistan'ı doğrudan sınıra sahip olmasak da iyi bir komşumuz olarak görüyoruz. Paylaştığımız tarihi değerler nedeniyle ortak bir görüşü savunuyoruz.







PARA ADETA CİVA GİBİDİR







Biliyorsunuz ekonomi de para denilen olay çok farklı. Para adeta bir civa gibidir. Civa kendine uygun bir dseviyeyi bulur oraya doğru kaçar. Para da böykedir. Finansörler de tıpkı böyledir. Kendilerine uygun bir seviyeyi bulur oraya doğru kaçar. Ülkelere düşen de finansörler için uygun yatırım ortamlarını hazırlamalıdır.







HEDEF 1 MİLYAR DOLAR







Hırvatistan'la askeri ortaklıklarımız var. Kültürel noktada bir işbirliğimiz var.







Ticaret hacmimiz 1 milyar dolara çıkması lazım. Ekonomide para denilen olay çok farklı finansın yönetimi çok farklıdır. Para civa gibidir. Kendine uygun zemini bulur oraya doğru kaçar. Siyasilere düşen yatırımcıya uygun zemin hazırlamaktır.







EN BÜYÜK RAKİBİM BÜROKRATİK OLİGARŞİDİR







Devlet yöneticileri olarak bizler engelleri kaldırmakla görevliyiz. Benim en büyük rakibim bürokratik oligarşidir. Devletler bürokratik oligarşiyi aştıkları sürece güçlüdürler.







Hırvatistan türizm alanında mutlaka değerlendirilmesi gereken bir potansiyele sahiptir. Özellikle siper güvenlikte ben Hırvatistan'ın çok güçlü bir konuma sahip olduğunu bliyorum. Savunma sanayi konusunda da atılacak ortak adımların güzel sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Hırvatistan organik tarımda gayet iyi bir konumda. Türkiye ile Hırvatistan'ın geliştireceği kapsamlı ticari ilişkiler iki ülkenin yanı sıra bölgenin de gelişmesinde önemli katkı sağlayacağına inanıyorum.







TÜRKİYE GÜVENLİ BİR LİMANDIR







Ülkemizdeki toplam uluslararası yatırım tutarı 165 milyar dolardır. Türkiye Hırvatistan için güvenilir bir ekonomik ortaktır. Türkiye'nin sunduğu olanaklar Hırvat yatırımcılar içinde büyük olanak sağlayacaktır. Ülkjemizde yatırımcılara sağladığımız teşviklerden sizler de yararlanmalısınız. İstanbul üzerinden dünyanın 250 den fazla destinasyonuna rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Hırvat yetkililerden de bu konularda kolaylık göstermelerini bekliyoruz. Bugün gerçekleştirilen bu forumun çok büyük faydalar sağlayacağına inanıyorum ve bu forumu gerçekleştirenlere şükranlarımı sunuyorum.