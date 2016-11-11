

Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar tarafından eleştirilen CHP Parti Meclisi bildirisiyle ilgili değerlendirme yaptı. CHP lideri 'Terör örgütlerine yardım ve yataklık yapan parti Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Neden beni mahkemeye vermiyorlar, verin diye rica ediyorum ki bütün delilleri ortaya koyalım. Korkuyorlar çünkü suçlu olduklarını biliyorlar' dedi.







CHP Parti Meclisi (PM), bugün Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Ankara'daki CHP Genel Merkezi'nde toplantı öncesi konuşan Kılıçdaroğlu, sözlerine Mardin'in Derik İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda yaralanarak, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'e rahmet dileyerek başladı. Safitürk'ün başarılı ve iyi bir yönetici olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Terör eğer bir ilçe yöneticisini dahi hedef alıyorsa o noktaya taşınmışsa bunun üzerinde hepimizin durması gerekir. Şehit olan kaymakam arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Onları çok zor koşullarda, terörün yoğun olduğu yerlerde görev yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyorlar. Terörün bu boyutlara sıçramış olması sadece bizde değil iktidarda da kaygı yaratmalıdır diye düşünüyorum" diye konuştu.







kaynak:sonhaber