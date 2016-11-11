Fb Taraftarı Trabzonspor Deplasmanına Alınmayacak
İrem Derici'nin Zayıf Hali Takipçilerini Korkuttu
Hakkari'deki Onlarca Köpek Ölüsü Dehşete Düşürdü
İskenderun'da Fırtına Hayatı Felç Etti
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama

BENİ MAHKEMEYE VERİN Kİ BÜTÜN DELİLLERİ ORTAYA KOYALIM


BENİ MAHKEMEYE VERİN Kİ BÜTÜN DELİLLERİ ORTAYA KOYALIM
Tarih : 11 Kasım 2016, 14:21
Puan Ver : Beni Mahkemeye Verin Ki Bütün Delilleri Ortaya Koyalım(8/10)7


Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar tarafından eleştirilen CHP Parti Meclisi bildirisiyle ilgili değerlendirme yaptı. CHP lideri 'Terör örgütlerine yardım ve yataklık yapan parti Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Neden beni mahkemeye vermiyorlar, verin diye rica ediyorum ki bütün delilleri ortaya koyalım. Korkuyorlar çünkü suçlu olduklarını biliyorlar' dedi.



CHP Parti Meclisi (PM), bugün Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Ankara'daki CHP Genel Merkezi'nde toplantı öncesi konuşan Kılıçdaroğlu, sözlerine Mardin'in Derik İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda yaralanarak, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'e rahmet dileyerek başladı. Safitürk'ün başarılı ve iyi bir yönetici olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Terör eğer bir ilçe yöneticisini dahi hedef alıyorsa o noktaya taşınmışsa bunun üzerinde hepimizin durması gerekir. Şehit olan kaymakam arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Onları çok zor koşullarda, terörün yoğun olduğu yerlerde görev yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyorlar. Terörün bu boyutlara sıçramış olması sadece bizde değil iktidarda da kaygı yaratmalıdır diye düşünüyorum" diye konuştu.



 



kaynak:sonhaber








Etiketler: Beni  Mahkemeye  Verin  Ki  Bütün  Delilleri  Ortaya  Koyalım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER