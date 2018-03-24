'BENİ KİMSE ARAMIYOR' DİYEN EMEKTAR OYUNCUYU KAYBETTİK
Usta oyuncu Ercüment Balakoğlu, dün akşam hayatını kaybetti. Balakoğlu'na geçtiğimiz yıl kanser teşhisi konmuştu.
Geçtiğimiz sene usta oyuncu Ercüment Balakoğlu'na kanser teşhisi koyulduğunu duyuran ünlü sanatçı Onur Akay, dün akşam acı haberi Instagram adresinden verdi. Akay, usta oyuncunun hayatını kaybettiğini duyurdu.
ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN DURSUN KARAKTERİ
Onur Akay, " Çocuklar Duymasın dizisinde Dursun karakteri ile hepimizin gönlünde taht kuran, usta sinema ve dizi oyuncusu Ercüment Balakoğlu'nu maalesef kaybettik. Değerli oyuncumuz, dil kanseri ile savaşıyordu ve 28 Ağustos 2017'de hastanede tedavi görürken kendisi ile görüştüğümde, "beni kimse aramıyor" diye dert yanmıştı. Bende buradan yazdığımda basında haber olunca, tüm hayranları ve meslektaşları onu ziyarete gitmişti ve çok mutlu olmuştu. Nur içinde yat büyük usta." diye yazdı.
ERCÜMENT BALAKOĞLU KİMDİR?
1 Ocak 1934 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya gelen Ercüment Balakoğlu, dizi ve sinema alanında seslendirme sanatçılığı yapmıştır. Balakoğlu, 2013 yılından bu yana ise Temaşa Tiyatrosu'yle birlikte çalışmaktadır.
İşte, Balakoğlu'nun rol aldığı bazı projeler;
2009-2011 - Papatyam
2009 - Dersimiz: Atatürk
Kaynak: haberinburada
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