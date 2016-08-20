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'beni gs'ye vermezseniz kendimi sakatlarım'

'BENİ GS'YE VERMEZSENİZ KENDİMİ SAKATLARIM'

Galatasaray'ın KAP'a kiralanması için Porto'yla görüşmelere başlandığını duyurduğu Josue için dün ilginç bir gelişme yaşandı.

Tarih : 20 Ağustos 2016, 11:03
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 Galatasaray'ın KAP'a kiralanması için Porto'yla görüşmelere başlandığını duyurduğu Josue için dün ilginç bir gelişme yaşandı. A Bola Gazetesi'ne konuşan teknik direktör Nuno Espirito, “Josue, bize gelip Galatasaray'a gitmesine izin vermezsek kendisini sakatlayıp idmanlara dahi çıkmayacağını söyledi” ifadelerini kullandı.








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