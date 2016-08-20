'BENİ GS'YE VERMEZSENİZ KENDİMİ SAKATLARIM'
Galatasaray'ın KAP'a kiralanması için Porto'yla görüşmelere başlandığını duyurduğu Josue için dün ilginç bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın KAP'a kiralanması için Porto'yla görüşmelere başlandığını duyurduğu Josue için dün ilginç bir gelişme yaşandı. A Bola Gazetesi'ne konuşan teknik direktör Nuno Espirito, “Josue, bize gelip Galatasaray'a gitmesine izin vermezsek kendisini sakatlayıp idmanlara dahi çıkmayacağını söyledi” ifadelerini kullandı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar