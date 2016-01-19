Türkiye'nin en büyük gençlik festivali olan ve üç periyot halinde Uludağ'da gerçekleşen Whitefest'in açılışını Bengü yaptı.



Türkiye'nin en büyük gençlik festivali olan ve üç periyot halinde Uludağ'da gerçekleşen Whitefest'in açılışını Bengü yaptı. Hakan Altun, Berkay, Hande Yener ve Murat Dalkılıç'ında sahne alacağı Whitefest'te 2 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşatan Bengü “ Hiç aksatmadan 10 yıldır buradayım. En büyük festivallin en büyük açılışını yapıyorum” dedi. Beyaz elbisesiyle Karlar kraliçesine benzetilen Bengü “ 2 Nisan'da doğum günüm ve Bostancı Gösteri Merkezinde olacağım. Ayrıca “Hodri meydan” parçasını da 14 Şubata yetiştirmeye çalışıyoruz bir hediye gibi” dedi.



Gelinlik giymek için çok zaman var



Siz 14 Şubat'ta bir hediye alacak mısınız sorusuna “ Yılbaşında kendimi izledim televizyonda yılbaşının en yalnızı gibi gösterildim ve üzüldüm. Ben kendimi hiç öyle görmüyorum siz de beni öyle görmeyin” dedi. Beyaz elbisesi gelinlik provası gibi düşünülen Bengü “ Elbisem saflığı temizliği ifade ediyor. Şuanda en zirvede beyazların içindeyiz benim için gelinlik giymeye daha çok var” dedi.



Sahnede ölmek istiyorum



Sezen Aksu'nun bir videosunu paylaştığı sorusuna yanıt veren güzel şarkıcı “ Sezenli yıllar konserine bende Antalya'da konserde olduğumdan gidemedim ve paylaşılan videoyu görünce dayanamayıp uzun süre ağladım. Artık konser vermeyecek ama üretmeye devam edecektir” dedi. Sizin de belli bir yaşa gelince müziği bırakma düşünceniz var mı sorusuna “ Şuan maraton zamanı ben müziği bırakmayı düşünmüyorum. Bünyem el verdikçe sahnede olmak ve beklide sahnede ölmek istiyorum” diye konuştu.