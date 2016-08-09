BENGÜ: 'HERKES TÜRK BAYRAKLARINI ALIP GELSİN'
‘Sığamıyorum' isimli parçasıyla internette tıklanma rekorları kıran Bengü, Ayvalık'ta hayranlarıyla bir araya geliyor.
Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini protesto etmek için Yenikapı’daki 'Demokrasi ve Şehitler' mitingine katılan Bengü, Ayvalık'ta Türk bayraklı konser verecek. ‘Sığamıyorum’ isimli şarkısı ile yaz sezonuna damgasını vuran güzel şarkıcı, 12 Ağustos Cuma gecesi Ayvalık Garden Club’de sahneye çıkacak. Yeni albümünün yanı sıra eski albümünden de sevilen şarkılarını seslendirecek olan Bengü, hayranlarına müzik ziyafeti yaşatacak. İnternette dinlenme rekoru kıran parçası ‘Sığamıyorum’u sahnede üç kez seslendireceğinin sözünü veren Bengü, ‘’Herkes Türk bayraklarını alıp gelsin’’ dedi.
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