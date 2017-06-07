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benfica'dan sinan gümüş için transfer açıklaması

BENFİCA'DAN SİNAN GÜMÜŞ İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaraylı Sinan Gümüş'le ilgili adının anıldığı Benfica'dan resmi açıklama geldi.

Tarih : 07 Haziran 2017, 15:05
Puan Ver : Benfica'dan Sinan Gümüş İçin Transfer Açıklaması(9/10)11


Adı Portekiz'in Benfica kulübüyle anılan Galatasaraylı Sinan Gümüş için açıklama geldi! Benfica'nın resmi internet sitesinden yaptığı açıklada, Portekiz kulübü Sinan Gümüş'le ilgilenmediklerini duyurdu.



Galatasaraylı futbolcunun menajeri ile görüşmediklerini, herhangi bir teklif de vermediklerini belirten Benfica, Sinan'ın listelerinde olmadığını açıkladı.





 



 



kaynak:sabah








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