

Transfer dönemlerinde ödenen bonservis bedelleri hesaba katıldığında, son 3 sezonun en karlı kulübü Portekiz temsilcisi Benfica oldu.



Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Benfica, 2016-17 kış transfer döneminin kapandığı Avrupa futbolunda, son 3 sezonda takımdan gönderdiği oyuncuların bonservis bedelleri sayesinde 223,3 milyon avro kar sağladı.



Benfica, UEFA'nın finansal fair play kuralları nedeniyle zor günler geçiren Türk kulüplerine örnek teşkil etti. Trabzonspor, bonservis anlamında gelir-gider tablosunda, Türkiye'de "Dört büyükler" olarak adlandırılan takımlar arasında söz konusu dönemi en fazla zararla kapatan kulüp oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da zararlı çıktığı dönemde Beşiktaş, "Dört büyükler" arasında bu alanda kara geçen tek kulüp olarak dikkati çekti.



BENFICA'NIN TRANSFER HARCAMALARI



Takımdan gönderdiği 104 futbolcudan 331,9 milyon avro gelir elde eden Benfica, kadrosuna kattığı 122 oyuncu için 108,6 milyon avro gibi yüksek bir miktarı harcamaktan kaçınmadı.



Transferden 2014-15'te 65,9 milyon, 2015-16'da 74,2 milyon, bu sezon ise 83,1 milyon avro kar elde eden Benfica, bu şekilde son 3 sezonda 223,3 milyon avroyu kasasına koydu.



ÜST ÜSTE 4. ŞAMPİYONLUĞUNU KOVALIYOR



Son 3 sezonda önemli futbolcularını satan Benfica, buna rağmen yaşadığı şampiyonluklarla Portekiz Ligi'ne damga vurmayı başardı.



Benfica, söz konusu dönemde altyapıdan yetiştirdiği Renato Sanches, Gonçalo Guedes, Andre Gomes, Bernardo Silva, Helder Costa, Joao Cancelo ve Ivan Cavaleiro gibi futbolcularını yüksek bonservis bedelleriyle takımdan gönderdi.



Birçok futbolcuyla yollarını ayırmasına karşın sadece Raul Jimenez, Andreas Samaris ve Rafa Silva'ya büyük bonservis ücretleri ödeyerek rekabetçi yapısını sürdüren Benfica, üst üste 4. şampiyonluğunu kovalıyor. Bu sezon ligde 19 haftada 45 puan toplayan Benfica, Porto'nun bir puan önünde zirvede yer alıyor.



Başkanlığını Luis Felipe Vieira'nın yaptığı Benfica'da son 3 sezonda 10 milyon avro ve üzeri bonservis bedelleriyle gerçekleştirilen transferler şu şekilde:



Sezon Futbolcu Gittiği takım Bedel (avro)



2014-15 Enzo Perez Valencia 25 milyon



2014-15 Lazar Markovic Liverpool 25 milyon



2014-15 Jan Oblak Atletico Madrid 16 milyon



2014-15 Bernardo Silva Monaco 15,75 milyon



2015-16 Rodrigo Valencia 30 milyon



2015-16 Andre Gomes Valencia 20 milyon



2015-16 Joao Cancelo Valencia 15 milyon



2015-16 Ivan Cavaleiro Monaco 15 milyon



2016-17 Renato Sanches Bayern Münih 35 milyon



2016-17 Gonçalo Guedes Paris Saint-Germain 30 milyon



2016-17 Nicolas Gaitan Atletico Madrid 25 milyon



2016-17 Helder Costa Wolverhampton 15,2 milyon







kaynak:sabah