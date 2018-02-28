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Benfica, Talisca'nın Sözleşmesini Uzattı
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Benfica, Talisca'nın sözleşmesini uzattı

BENFİCA, TALİSCA'NIN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Benfica, Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Anderson Talisca'nın sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı.

Tarih : 28 Şubat 2018, 23:20
Puan Ver : Benfica, Talisca'nın Sözleşmesini Uzattı(6/10)2

Brezilyalı oyuncunun bonservisine sahip olan Benfica, Talisca ile sözleşme yeniledi.

SÖZLEŞMESİNİ 2020'YE KADAR UZATTI

Portekiz medyasından ABola'nın haberinde Sambacı'nın Haziran 2019'da tamamlanacak sözleşmesinin 2020'ye dek uzatıldığı kaydedildi.

Benfica, Talisca'yı 2014 senesinde ülkesinin ekibi Bahia'dan kadrosuna katmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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