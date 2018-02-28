BENFİCA, TALİSCA'NIN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI
Benfica, Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Anderson Talisca'nın sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı.
Brezilyalı oyuncunun bonservisine sahip olan Benfica, Talisca ile sözleşme yeniledi.
SÖZLEŞMESİNİ 2020'YE KADAR UZATTI
Portekiz medyasından ABola'nın haberinde Sambacı'nın Haziran 2019'da tamamlanacak sözleşmesinin 2020'ye dek uzatıldığı kaydedildi.
Benfica, Talisca'yı 2014 senesinde ülkesinin ekibi Bahia'dan kadrosuna katmıştı.
Kaynak: haberinburada
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