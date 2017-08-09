Beşiktaş'a adeta yılan hikayesine dönen Talisca konusunda Benfica cephesinden sürpriz bir teklif geldi. Oyuncuyu başka takıma satmayı planladığı için evraklarını geciktiren Benfica, sonunda niyetini siyah beyazlı yöneticilere de belli etti.

INTER'DEN TEKLİF GELİNCE BENFİCA YAN ÇİZDİ

İtalyan kulübü Inter'in, Brezilyalı Anderson Talisca'yı transfer etmek istediği ve bu konuda yüklü bir miktarı gözden çıkardığı belirtildi. Futbolcunun kiralık sözleşmesinde yer alan ve Beşiktaş'ın elini güçlendiren maddeler nedeniyle, siyah beyazlıların da onayı gerektiği için Benfica, Beşiktaş'a opsiyonlar sundu.

TALİSCA INTER'E GİDERSE BEŞİKTAŞ'A DA PARA GELECEK

Portekiz ekibi Benfica'nın, Talisca'yı Inter'e 40 milyon Euro'ya satmaya çabaladığı öğrenildi. Benfica bu doğrultuda siyah beyazlılara Anderson Talisca'nın transferinden yüklü miktarda bir pay vermeyi önerdi. Beşiktaş'ın da bu teklife sıcak baktığı ifade edilirken, gelecek parayla olası bir stoper veya defansif orta saha takviyesinin de yolu açıldı.

Bu noktada siyah beyazlı kulübün listesinde yer alan iki isim ön plana çıktı. İtalyan devi Inter'in 30 yaşındaki Şilili ön liberosu Gary Medel veya 32 yaşındaki Brezilyalı tecrübeli stoperi Miranda...

GÜNEŞ VE EKİBİ TERCİHTE PEK ZORLANMAYACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kurmayları da, siyah beyazlı kulübün scout ekibinin raporları doğrultusunda bu iki ismi mercek altına aldı. Güneş, stopere acil takviye istediği için Medel'e göre boyu daha uzun olan Miranda bir adım öne çıktı. Bu durumda Talisca'nın satışı sonrası gelecek paranın yarısına yakını Miranda ya da Medel'e harcanacak.1.71'lik Medel geçen sezon Inter formasıyla toplamda 31 karşılaşmaya çıktı. 1.86 boyundaki Miranda da yine Inter formasıyla 36 mücadelede görev yaptı. İki oyuncu da takımına gol ya da asist katkısı veremedi.

Kaynak: haberinburada