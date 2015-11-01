

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında karşılaşacak olan Benfica - Galatasaray mücadelesinin hakemi belli oldu. 3 Kasım 2015 Salı günü oynanacak mücadeleyi Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetecek. Sırp hakemin yardımcıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Dördüncü hakem olarak Nemanja Petrovic görev aldı. Çizgi hakemleri ise Danilo Grujic ve Nenad Djokic oldu.