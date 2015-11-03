

Devler Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Portekiz takımı Benfica ile mücadele edecek. Benfica Galatasaray maçı canlı olarak TRT 1'de izlenecek. Peki Benfica Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak?







Şampiyonlar Ligi'nde 4. karşılaşmasında Benfica Galatasaray maçı 22.45'te ve TRT 1'de canlı izlenecek.