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benfica galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BENFİCA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde dev gece. Galatasaray deplasmanda Benfica ile karşılaşıyor. Benfica Galatasaray maçı bugün TRT 1'de canlı izlenecek. Peki Benfica Galatasaray maçı saat kaçta?

Tarih : 03 Kasım 2015, 09:22
Puan Ver : Benfica Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?(6/10)3


Devler Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Portekiz takımı Benfica ile mücadele edecek. Benfica Galatasaray maçı canlı olarak TRT 1'de izlenecek. Peki Benfica Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak?



Şampiyonlar Ligi'nde 4. karşılaşmasında Benfica Galatasaray maçı 22.45'te ve TRT 1'de canlı izlenecek.








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