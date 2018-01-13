Epdk'dan Yerli Kömürle Çalışan Santrallere Dev Destek
Arda Turan'dan Barcelona'ya Duygusal Veda
Tarihi Çark! Taraftar 3 Yıl Önceki Videosunu Paylaşıyor
Ringde Başına Darbe Alan Genç Sporcu Yoğun Bakıma Alındı
İngilizler Cenk Tosun'u Dünya Yıldızına Benzetti
Mehmet Demirkol'dan Arda Yorumu: Büyük Bir Başarı
Irkçı Reklam İle Gündem Olan Markanın Mağazalarını Yerle Bir Ettiler
Bayern Münih Bayer Leverkusen'i Deplasmanda 3-1 Mağlup Etti
Galatasaraylı Maicon: Buraya Gelmemi Lugano Söyledi
Büyük Rezalet! Rus Ekibinden Irkçı Paylaşım
Burak Yılmaz: Gelen Teklifler Var Ama Ayrılma Gibi Bir Düşüncem Yok
Rusya İçişleri Bakanlığı, Tatil Yapılabilecek Ülkelerden Türkiye'yi Çıkardı
Kartal'ın Kadrosuna Katmak İstediği Yıldız, Sağlık Kontrolünden Geçti
Fikret Orman'dan Londra'ya Transfer Seferi
Büyük Başarı! Guardiola, Premier Lig Tarihine Geçti
Voleybol Maçında Taraftar Bıçakla Sahaya Girdi
Resmen Açıklandı! İşte Moussa Sow'un Yeni Takımı
Abdullah Avcı, Arda'yı Açıkladı: Olma İhtimali Yüzde 50'nin Üstünde
Aykut Kocaman: Fernandao Hiçbir Yere Gitmeyecek!
Antalyaspor'da Nasri Skandalı! Sözleşmesindeki Detaylar Ortaya Çıktı

Benfica, Beşiktaş'ın Talisca Teklifini Reddetti

BENFİCA, BEŞİKTAŞ'IN TALİSCA TEKLİFİNİ REDDETTİ

Portekiz ekibi Benfica, Beşiktaş'ın Talisca'nın bonservisini almak için sunduğu teklifi reddetti.

Tarih : 13 Ocak 2018, 13:50
Puan Ver : Benfica, Beşiktaş'ın Talisca Teklifini Reddetti(7/10)3

Beşiktaş sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan kiralık yıldızı Anderson Talisca için harekete geçti... Portekiz basınına göre siyah-beyazlılar, 25 milyon euroluk satın alma opsiyonu olan Benfica'ya 10 milyon euroluk teklif sundu. Fakat Portekiz kulübünün bu rakamı çok az bulduğu ve teklifi hemen geri çevirdiği belirtildi.

Bu sezonki performansı tartışma konusu olan Brezilyalı yıldız için Beşiktaş'ın yeni bir teklif yapıp yapmayacağı merak konusu. Alınan bilgilere göre Şenol Güneş ve yönetim de bu konuda kararsızlık yaşıyor.

BENFICA'YA DÖNECEK Mİ?

Kısa bir süre önce Portekiz basınına konuşan Talisca, "Benfica'ya dönmem, yaşanan onca şeyden sonra çok olası görünmüyor. Ama hayattaki hiçbir şey imkansız olarak düşünülemez. Kulübe saygım var ve bana saygısı olan birçok taraftar olduğunu da biliyorum. Şu anda Beşiktaş için oynuyorum, mutluyum ve düşündüğüm tek şey bu" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİ MENAJERİME BIRAKTIM"

Adı Çin kulüpleriyule anılan Sambacı, "Hepimiz biliyoruz ki, futbol dünyasında böyle şeylere çok çabuk kolay vermek olası değil. Bu yüzden böyle şeyleri menajerime
bırakıyorum. Ona çok güveniyorum ve benim için, işin içine dahil olan kulüpler için en iyisini yapacağını biliyorum. Zamanı gelince, hepimiz ne olduğunu öğreneceğiz."
diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Benfica  Beşiktaş  In  Talisca  Teklifini  Reddetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER