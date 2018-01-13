Beşiktaş sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan kiralık yıldızı Anderson Talisca için harekete geçti... Portekiz basınına göre siyah-beyazlılar, 25 milyon euroluk satın alma opsiyonu olan Benfica'ya 10 milyon euroluk teklif sundu. Fakat Portekiz kulübünün bu rakamı çok az bulduğu ve teklifi hemen geri çevirdiği belirtildi.

Bu sezonki performansı tartışma konusu olan Brezilyalı yıldız için Beşiktaş'ın yeni bir teklif yapıp yapmayacağı merak konusu. Alınan bilgilere göre Şenol Güneş ve yönetim de bu konuda kararsızlık yaşıyor.

BENFICA'YA DÖNECEK Mİ?



Kısa bir süre önce Portekiz basınına konuşan Talisca, "Benfica'ya dönmem, yaşanan onca şeyden sonra çok olası görünmüyor. Ama hayattaki hiçbir şey imkansız olarak düşünülemez. Kulübe saygım var ve bana saygısı olan birçok taraftar olduğunu da biliyorum. Şu anda Beşiktaş için oynuyorum, mutluyum ve düşündüğüm tek şey bu" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİ MENAJERİME BIRAKTIM"

Adı Çin kulüpleriyule anılan Sambacı, "Hepimiz biliyoruz ki, futbol dünyasında böyle şeylere çok çabuk kolay vermek olası değil. Bu yüzden böyle şeyleri menajerime

bırakıyorum. Ona çok güveniyorum ve benim için, işin içine dahil olan kulüpler için en iyisini yapacağını biliyorum. Zamanı gelince, hepimiz ne olduğunu öğreneceğiz."

diye konuştu.

Kaynak: haberinburada