Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Benden sonraki yönetime çözümü ve kaynakları hazır önü açık bir Galatasaray bırakmak istiyorum" dedi.







Galatasaray Temmuz ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısını Point Otel'de gerçekleştirdi. Divan Kurulu Toplantısı'nda, Divan Kurulu Üyelerine seslenen Özbek, "Point Otel'de ilk kez bir divan kurulu toplantısı yapılıyor. Bundan onur duydum. Neden burada olduğunu Sayın Başkan İrfan Aktar tarafından net bir şekilde izah edildi. Sosyal medyada çıkan haberlerden ve bu yönde yapılan eleştirilerden dolayı üzgünüm. Bugünkü toplantıdaki ana maddemiz Galatasaray'ın mevcut mali sıkıntılarının aşılabilmesi amacıyla mevcut gayrimenkuller ile ilgili geliştirdiğimiz projeler" diyerek konuşmasına başladı.







"Söylediklerimin sonuna kadar arkasındayım"







Galatasaray sahibinin genel kurul olduğunu belirten Özbek, "Temmuz 2015'de yapılan olağanüstü genel kuruldu sizden bazı yetkiler istedik. Bizi donattınız bu yetkilerle. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Bu yetkileri aldıktan sonra Ekim'de yapılan Divan Kurulu toplantısında ve yapılan Mali Genel Kurul'da çok net ifadeler kullandım. 'Galatasaray assetlerinin sahibi genel kuruldur; biz bu yetkilere sahip olsak da genel kurulu toplayacağız, onlara danışacağız onayını isteyeceğiz' diye söz verdim. Dursun Özbek olarak ben bu sözümden asla dönmeyeceğim; sonuna kadar dediğimin arkasındayım. Bunu herkes böyle bilsin" diye konuştu.







"Tünelin ucunda ışığı gördüm"







Galatasaray'ın yüksek borç seviyesinde olduğunu ifade eden Dursun Özbek, "Yaklaşık 1.5 milyara kadar ulaşmış borcumuzun tasviyesi geleceğe zarar vermemesi için çalışmalar içinde olduğumuzu anlattım. Çok da ümitli olduğumu her seferinde söyledim; tünelin ucunda ışığı gördüğümü söyledim. Zaman zaman tenkit edilse de bana göre Galatasaray'ın mali sıkıntılarından çıkışının anahtarı mevcut gayrimenkullerin kulübe finansal olarak katkı sağlamasıdır" ifadelerini kullandı.







"Riva konusunun geliştirilmesi ve kulübe fayda sağlaması bir ihtiyaç"







Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz haftalarda Emlak Konut'la bir proje geliştirme protokolü yaptıklarını belirterek, "Geçtiğimiz haftalarda Emlak Konut'la bir proje geliştirme protokolü yaptık. Metrekaresi en büyük arazilerimizden biri 1 milyon metrekarenin üzerinde olan konut imarlı Riva'daki arsamız. Arsa 1976 yılında Sayın ve çok değerli başkanımız Selahattin Bayezıt tarafından satın alınmış. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Selahattin ağabeyle defalarca konuştum. Bugün burası Galatasaray'ın çıkış noktalarından biri olmuştur. Riva arsası alındığında imarı söz konusu değildi. 21 Şubat 2010 yılında Sayın Adnan Polat, burayı geliştirmek için bazı çalışmalar yapmış; arsaya konut yapma iznini almış. Yaklaşık 840 tane konut olan bir proje. Eylül 2010'da Adnan Polat yönetimi iki amaçlı ihaleye çıkmış. İlk şekli inşaat ve gelir paylaşımı; ikincisi ise arsanın doğrudan satışı planlanmış. 12'ye yakın firmadan teklif istenmiş. 2 firma bu teklife cevap vermiş. 2 tekliften biri dikkate değer bulunmuş. Bir sonraki Ünal Aysal yönetimi konuyu tekrar ele almış. Riva konusunun geliştirilmesi ve kulübe fayda sağlaması bir ihtiyaç. 1976'dan bu yana tüm yönetimler bunun farkında. Bizim geliştirdiğimiz projede mevcut gayrimenkullerimizin projelendirilmesinde bu rapor bana ışık tutmuştu. 2015 Mayıs'ın da geldikten sonra kulübün çıkışının burada olduğunu gördüm. Zaten görmemek mümkün değil. Riva ve Galatasaray'ın gayrimenkullerini geliştirilmek zorunda. Bu nedenle otel inşaatına başladık, bu nedenle Hasnun Galip'teki binayı yeniden yapmanın peşindeyiz, bu nedenle Riva'ya saldırıyoruz. Florya elimizdeki önemli bir assettir. Bunların devreye girmesine çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.







"Florya'daki Metin Oktay Tesisleri'ni Riva'ya taşıma konusunda bir görüş belirdi"







Florya'daki Metin Oktay Tesislerinin yeterli bir altyapıya sahip olmadığını ifade eden Özbek, "Florya'daki Metin Oktay Tesisleri hem altyapı hem de A takımın çalışması için yeterli bir seviye ve metrekarede değil. Son derece pahalı bir bölge. Tesisleri Riva'ya taşıma konusunda bir öngörüş belirdi. 6 tane nizami sahası olan, futbol okulu, konaklama tesisi ve yönetim binası olan bir proje geliştirdik. Bu proje çerçevesinde Florya'daki tesisleri Riva'ya taşımak. Biz bu tesisi buraya taşırken 1 milyon 175 bin metrekarelik arsanın içinde bir bölümü belediyeye yeşil alan olarak terk ediliyordu. Bu alanın belediyeden tekrar kiralanması suretiyle hem Galatasaray'ın tesislerini yapmak hem de Galatasaray bayrağını burada dalgalandırmak suretiyle arsanın geri kalan kısmını değerlendirerek Galatasaray marka değeri sayesinde fiyat artışını sağlamak arzusundaydık. Proje 3. köprü ve yeni hava alanına bağlı olarak değerlendirildi. Tesislerden Türk Telekom Arena'ya gelmek daha kolay" dedi.







"Kulübümüzün mali yapısı ortada"







Amacının Galatasaray'a maksimum fayda getirmek olduğunu söyleyen sarı-kırmızılıların başkanı, "Amacım, bizden önceki yönetimlerden benden önceki başkanların sağladığı bu imkanı Galatasaray'a maksimum fayda getirecek şekilde imar etmeye çalışıyorum. Emlak Konut ile yaptığımız protokol, bir proje geliştirilmesi. 250 bin metre karelik satılabilir alanı 330 bin metrekareye çıkaracağız. 330 bin metrekare yaklaşık 957 milyon TL'lik bir maliyet. Hasılat payından düştüğümüzde 1 milyar 244 milyon TL'lik bir geliştirme karı ortaya çıkıyor. Bu karı Emlak Konut ile 80'e 20 oranında paylaşımında mutabık kaldık. Galatasaray'a gelecek olan fayda 1 milyar TL mertebesindedir. Parayı ne yapacaksın? Dert biraz orada. Kulübümüzün mali yapısı ortada, birincil yapacağım şey; bankalara olan borçlarımı kapatmak. Senede 120 milyon TL faiz ödüyoruz. Her senede bir Riva'yı bir Florya'yı yiyoruz. Bu borç yükü artık taşınamaz hale gelmiştir. Düşünün her sene 120 milyon TL faiz ödeyen bir firma hayatını devam ettirebilir mi? 1976'da Selahattin ağabeyin yaptığını örnek alıyorum. Gelen kaynaktan, gerek hazineden gerek TOKİ'den bir arazi alıp yine Galatasaray'ın çantasına koymak istiyorum. Tüm bu projeler Galatasaray'ı daha yukarıya taşımak, sportif başarıyı daha ileriye götürmek için gerekli. Esasında faiz yükünü bertaraf ettiğimizde mevcut gelirler sportif manada en yüksek seviyede mücadele vermesi için son derece uygun" diye konuştu.







"Benden sonraki yönetime çözümü ve kaynakları hazır önü açık bir Galatasaray bırakmak istiyorum"







Kendisinden sonraki yönetime önü açık bir Galatasaray bırakmak istediğini ifade eden Özbek, "Florya bizim için çok önemli. 80 dönümlük bir arsa. Bu arsada 22 dönümü bize tapulu ama diğer bölümlerde de haklarımız var. Bu haklardan vazgeçmeyeceğiz. Özellikle bu tip projelerde yeşil olarak bırakılması gereken alanlar var. Bu alanlardan istifade ederek bugünkü kadar büyük olmasa da küçük de olsa Metin Oktay Tesisleri'ni tutmak istiyorum. Bunlar Emlak Konut'la konuştuğumuz hususlar. Keşke bu projeler 5 sene veya 10 sene önce başlasaydı; daha rahat olurduk. Bu projenin ömrü, hayata geçmesi, ancak 4-5 yılda realize olur. Benim ve yönetimin görevi 2 yıl sonra bitiyor. Maksadım, bugün benim devraldığım şekilde borç yükü belli bir seviyeye gelmiş, çözümü belli olmayan bir Galatasaray bırakmak değil. Benden sonraki yönetime çözümü hazır, kaynakları hazır önü açık bir Galatasaray bırakmak istiyorum" açıklamasında bulundu.