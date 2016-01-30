

Şırnak'ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesi'nde yaralıların bulunduğu iddia edilen binadan açılan ateş sonucu, bu Sabah uzman çavuş Yusuf Haldun Uslu şehit olmuş, bir uzman çavuş ve bir polis yaralanmıştı. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, yaralıların bulunduğu iddia edilen binanın etrafında 6 ev daha bulunuyor ve bunların tamamını teröristlerle dolu. Her 7 binadan da zaman zaman güvenlik kuvvetlerine ateş açılıyor.







CİZRE'DEKİ PKK ÜSSÜNÜN ŞİFRELERİ







Güvenlik birimleri, Bostancı Caddesi'nde bulunan bir evin kimin üzerine olduğu henüz tespit edilemediğini, ev konusunda mahalle muhtarının dahi bilgisi olmadığını belirtti. Muhtarın, "kayıtlarında bu binaya ait bir bilgi olmadığına ve 3 yıldır bu bina ve çevresine pek kimsenin yaklaştırılmadığına" dikkat çekti.











Bölgedeki Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin muhtardan hemen yandaki binanın sahibinin ismini öğrendi. Evin eski sakinine telefonla ulaşan JÖH personeli, kişiden "evini terk etmek zorunda kaldığını, teröristlerin kendisini tehdit ettiğini bu nedenle de Gaziantep'e akrabalarının yanına taşındığını" öğrendi. Söz konusu evin eski sakini, "3 yıla yakındır sözde yaralıların olduğu iddia edilen binaya karanlık tiplerin girip çıktığını hatta bazı zamanlarda yabancı olduğunu düşündüğü kişilerin geldiğini, zira gelenlerin kesinlikle ne Türk ne de Kürt olduğunu, tiplerinden bunların yabancı ülkelere ait insanlar olduğunu düşündüğünü" ifade etti.