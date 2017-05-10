Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

ben böyle bir adam görmedim

BEN BÖYLE BİR ADAM GÖRMEDİM

Galatasaray'da disiplinsizliği ile nam salan isimlerin başında gelen sarı-kırmızılı oyuncu ile ilgili önemli detaylar ortaya çıktı.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 10:47
Puan Ver : Ben Böyle Bir Adam Görmedim(6/10)7


Teknik direktör Igor Tudor'un sildiği isimlerden biri olan Luis Cavanda'nın zaman zaman maç toplantılarına, yemeklere veya antrenmanlara geç çıktığı ve bu durumun büyük tepki topladığı belirlendi.



Cavanda'nın bu disiplinsizliğini rapor haline gelen getiren Tudor'un "Ben böyle umursamaz bir adam görmedim. Ciddi davranmıyor ve bu hali takım arkadaşlarına da çok kötü örnek oluyor. Böyle bir oyuncu ile asla devam edemem" dediği öğrenildi.



TAKIM DA TEPKİLİ



Tudor'un oyuncunun bu hal ve hareketlerinden çok rahatsız olduğu, diğer takım arkadaşlarının da Cavanda'ya karşı tavırlı olduğu bildirildi. Galatasaray Yönetimi'nin ise bu gelişme üzerine kötü futbolu ve disiplinsizliği nedeniyle gönderme kararı aldığı ifade edildi. Böylece sezon sonunda gidecekler listesinin en ön sırasına Cavanda'nın ismi yazıldı.



 



kaynak:sabah






Etiketler: Ben  Böyle  Bir  Adam  Görmedim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER