BEN BÖYLE BİR ADAM GÖRMEDİM
Galatasaray'da disiplinsizliği ile nam salan isimlerin başında gelen sarı-kırmızılı oyuncu ile ilgili önemli detaylar ortaya çıktı.
Teknik direktör Igor Tudor'un sildiği isimlerden biri olan Luis Cavanda'nın zaman zaman maç toplantılarına, yemeklere veya antrenmanlara geç çıktığı ve bu durumun büyük tepki topladığı belirlendi.
Cavanda'nın bu disiplinsizliğini rapor haline gelen getiren Tudor'un "Ben böyle umursamaz bir adam görmedim. Ciddi davranmıyor ve bu hali takım arkadaşlarına da çok kötü örnek oluyor. Böyle bir oyuncu ile asla devam edemem" dediği öğrenildi.
TAKIM DA TEPKİLİ
Tudor'un oyuncunun bu hal ve hareketlerinden çok rahatsız olduğu, diğer takım arkadaşlarının da Cavanda'ya karşı tavırlı olduğu bildirildi. Galatasaray Yönetimi'nin ise bu gelişme üzerine kötü futbolu ve disiplinsizliği nedeniyle gönderme kararı aldığı ifade edildi. Böylece sezon sonunda gidecekler listesinin en ön sırasına Cavanda'nın ismi yazıldı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar