Galatasaray'da disiplinsizliği ile nam salan isimlerin başında gelen sarı-kırmızılı oyuncu ile ilgili önemli detaylar ortaya çıktı.



Teknik direktör Igor Tudor'un sildiği isimlerden biri olan Luis Cavanda'nın zaman zaman maç toplantılarına, yemeklere veya antrenmanlara geç çıktığı ve bu durumun büyük tepki topladığı belirlendi.



Cavanda'nın bu disiplinsizliğini rapor haline gelen getiren Tudor'un "Ben böyle umursamaz bir adam görmedim. Ciddi davranmıyor ve bu hali takım arkadaşlarına da çok kötü örnek oluyor. Böyle bir oyuncu ile asla devam edemem" dediği öğrenildi.



TAKIM DA TEPKİLİ



Tudor'un oyuncunun bu hal ve hareketlerinden çok rahatsız olduğu, diğer takım arkadaşlarının da Cavanda'ya karşı tavırlı olduğu bildirildi. Galatasaray Yönetimi'nin ise bu gelişme üzerine kötü futbolu ve disiplinsizliği nedeniyle gönderme kararı aldığı ifade edildi. Böylece sezon sonunda gidecekler listesinin en ön sırasına Cavanda'nın ismi yazıldı.







kaynak:sabah