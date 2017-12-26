BEN ARFA SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEK İÇİN 10 MİLYON EURO İSTEDİ
Hatem Ben Arfa, sözleşmesini feshetmek isteyen PSG'den 10 milyon euro tazminat talep etti.
Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Hatem Ben Arfa için Fransa'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
Paris Saint Germain'de bu sezon forma şansı bulamayan ve kazandığı yüksek ücret nedeniyle de başka bir takıma transfer olmayan Hatem Ben Arfa, sözleşmesini feshetmek için kulübünden 10 milyon euro istedi.
Paris Saint Germain ise Ben Arfa'yı devre arası transfer döneminde düşük bir bonservis bedeline elinden çıkarmak istiyor.
FENERBAHÇE VE LIECESTER CITY İLGİLENİYOR
Geçtiğimiz günlerde konuşan Ben Arfa'nın avukatı Michel Haddad da, Fransız yıldızın Ocak ayında ayrılabileceğinin sinyalini vermiş ve "Ben Arfa'nın durumu henüz belli değil. Şunu söyleyebilirim ki hiçbir takımla anlaşma sağlamadı. Ocak ayında her şey olabilir. PSG'de kalma ihtimali bile var. Vereceği karar kariyeri açısından son derece önemli. Bu nedenle en iyi tercihi yapmaya çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.Ben Arfa ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier League'den Leicester City de ilgileniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar