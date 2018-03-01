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Bembeyaz sabaha uyanan vatandaşların karla imtihanı böyle görüntülendi

BEMBEYAZ SABAHA UYANAN VATANDAŞLARIN KARLA İMTİHANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Vatandaşlar, sabaha karşı bembeyaz bir İstanbul'a uyandı. Aracıyla işe gidenler maddi hasarlı kazaya karışırken okula giden öğrenciler ise buzlanma yüzünden kayıp düştü.

Tarih : 01 Mart 2018, 11:10
Puan Ver : Bembeyaz Sabaha Uyanan Vatandaşların Karla İmtihanı Böyle Görüntülendi(5/10)1

İstanbul'da gece vakti etkili olan kar yağışı, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Buz pistine dönüşen yollarda araçlar maddi hasarlı kazalara karışırken öğrenciler ve vatandaşlar da kayarak düştü. Düşünce canı yanan çocuklar ise uzun süre ağladı.

BU KEZ YAĞAN KAR TUTUNCA BUZLANMAYA NEDEN OLDU

İstanbul'da günler öncesinden beklenen kar yağışı gece boyunca etkili oldu. Şehrin bir çok yeri beyaz örtüyle kaplanırken vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Yollardaki buzlanmalar nedeniyle kayan araçlar maddi hasarlı kazalara karıştı. Vatandaşlar ise Mart ayında yağan kar nedeniyle buz pistine dönen yollarda, yürümekte güçlük çekti.

ÇOCUKLAR KAYARAK DÜŞTÜ

Sabah kar sürpriziyle karşılaşan çocuklar ve veliler ise okul yolunda kayarak yere düştü. Düşünce canı yanan çocuklar uzun süre ağladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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