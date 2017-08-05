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Bella Hadid, parti çıkışı yere kapaklandı!

BELLA HADİD, PARTİ ÇIKIŞI YERE KAPAKLANDI!

Arkadaşının doğum günü kutlaması için New York'taki lüks bir restoranda giden ünlü manken Bella Hadid, kutlama sonrası merdivenlerden inerken yere çakıldı.

Tarih : 05 Ağustos 2017, 00:00
Puan Ver : Bella Hadid, Parti Çıkışı Yere Kapaklandı!(7/10)3

2016'nın Eylül ayında podyuma çıktığı New York Moda Haftası'ndaki defilede yere düşen ünlü manken Bella Hadid, yaklaşık bir yıl sonra benzer bir talihsizlik yaşadı.

ÇIĞLIK ATARAK YARDIM İSTEDİ

Gecenin sonunda, mekanın merdivenlerinden inmeye çalışırken ayağını burkan ve yere kapaklanan Hadid, çığlıklar eşliğinde yardım istedi.

YERDEN GÜÇLÜKLE KALDIRILDI

Hadid, mekan görevlisi tarafından güçlükle yerden kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bella  Hadid  Parti  Çıkışı  Yere  Kapaklandı    haber

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