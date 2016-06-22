BELLA HADİD İMAJINI DEĞİŞTİRDİ
Pembe saçlar, platin akımından sonra yaz sezonunun yükselişe geçen en yeni güzellik trendi haline geldi. Bu akımın son temsilcisi Bella Hadid oldu
Süper model Gigi Hadid'in 19 yaşındaki model kardeşi Bella Hadid, 69. Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıya damgasını vurduğu kırmızı elbisesi ve yükselen sokak stilinden sonra bu kez de şeker pembesi saçlarıyla gündemde.
Instagram hesabında paylaştığı solmuş pembe saçlarıyla takipçilerini şaşırtan Amerikalı model, Londra'daki bir fotoğraf çekimi için saçlarında radikal değişiklik yaptığını açıkladı.
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