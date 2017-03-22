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belirti vermeyen sinsi bir hastalık!

BELİRTİ VERMEYEN SİNSİ BİR HASTALIK!

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erdoğan Yaşar, halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokom rahatsızlığının, fazla belirti vermeyen sinsi bir hastalık olduğunu ve teşhiste geç kalınması halinde körlüğe neden olduğunu söyledi.

Tarih : 22 Mart 2017, 16:47
Puan Ver : Belirti Vermeyen Sinsi Bir Hastalık!(10/10)11


Glokom rahatsızlığında erken teşhisin çok önemli olduğunu ve görme kaybına engel olduğunu ifade eden Göz Hastalıkları Uzmanı Yaşar, "Glokom fazla belirti vermeyen sinsi bir hastalıktır. Maalesef hastaların yarısından çoğu hastalığından habersiz olarak yaşamaktadır. Bu nedenle 40 yaş üzeri risk faktörü olan kişilere yılda bir kez, diğer kişilere ise 2-3 yılda bir göz tansiyonlarını ölçtürmelerini öneriyorum" dedi.



Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdoğan Yaşar, "Halk arasında göz tansiyonu ya da karasu hastalığı olarak da bilinen glokom, sıklıkla göz tansiyonu yüksekliği ve görme siniri hasarı ile seyreden kronik, ilerleyici ve geri dönüşümsüz görme kaybına neden olabilen bir hastalıktır. Göz tansiyonunun normal değeri santral kornea kalınlığına göre kişiden kişiye değişmekle birlikte 21 mmHg üstü değerler yüksek göz tansiyonu olarak kabul edilmektedir.



 



kaynak:sabah








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