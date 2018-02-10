1 Taşla 6 Kuş Vuracak
Günün İddiası: Başakşehir'e Yenilirse Son Maçı Olur
Barcelona, 86 Yıllık Rekorun Peşine Düştü
Galatasaray, Sneijder'in Ağabeyi Jeffrey'e De 700 Bin Euro Ödemiş
Eski Manchester Unitedlı Futbolcu Liam Millier, Kansere Yenik Düştü
Fikret Orman, Tatilde Beğendiği Percy Tau'yu Transfer Ediyor
Ve Atiba'da Mutlu Son
Şaka Değil Gerçek... Aziz Yıldırım Hoca Oluyor
Belhanda Transferindeki Beşiktaş Detayı Şaşkına Çevirdi
Cedi Osman, Nba'de Tarih Yazıyor
Ümraniye'de Ohal İlan Etti
Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, İlgi Nedeniyle Salondan Çıkamadı
Haftanın Kritik Maçında Olimpiakos, Real Madrid'i Devirdi
Brezilya Milli Takımı, Beşiktaş'ın Tesislerinde Kamp Yapacak
Arda Turan'ın Sürpriz Evlilik Teklifinin Altından Bebek Çıktı
Durdurulan Soyağacı Uygulaması İçin Açıklama!
Son Paylaşımı Yorum Yağmuruna Tutuldu: İyi Döşemeler
Çocukları İçin At Olan Çağla, Gönülleri Fethetti
Aylık Maaşları, Dizi Sektörüne Yeni Boyut Kazandıracak
Burcu, İş Adamı Sevgilisini Evine Aldı

Belhanda transferindeki Beşiktaş detayı şaşkına çevirdi

BELHANDA TRANSFERİNDEKİ BEŞİKTAŞ DETAYI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

FIFA menajeri Ayhan Yeşilbaş, "Belhanda, Galatasaray ile anlaştıktan sonra beni arayıp 'Beni Beşiktaş'a götür.' dedi." ifadesini kullandı.

Tarih : 10 Şubat 2018, 12:10
Puan Ver : Belhanda Transferindeki Beşiktaş Detayı Şaşkına Çevirdi(5/10)1

FIFA menajeri Ayhan Yeşilbaş, Galatasaray'ın Belhanda transferiyle ilgili bomba bir açıklama yaptı. Yeşilbaş "Belhanda'yı ben zamanında Galatasaray'a getirebilirim demiştim, 5-6 milyon euroya bu transferi bitirebilirim demiştim. Ben 5 milyona anlaşmıştım iyi bir pazarlıkla bu fiyata inilecekti" dedi.

İşte FIFA menajeri Ayhan Yeşilbaş'ın açıklamaları:

"ARADAKİ 3 MİLYON EUROLUK FARKIN OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Galatasaray daha sonra bu transfer 8 milyon Euro'ya bitirdi ben ise 5'e getirebileceğimi söylemiştim. Aradaki 3 milyonluk farkın ne olduğunu bilmiyorum, menajere verildi mi bilemem. Şimdi Galatasaray 8 milyon Euro ödedi, gazetenin haberine göre ayrıca 1.5 milyon euro menajer komisyonu ödenmiş gözüküyor. 9.5 milyon euroya mal oldu. Ben Belhanda için teklifimi Levent Nazifoğlu'na yapmıştım, bana herhangi bir cevap gelmedi bir 10 gün sonra 5 milyon dolara anlaştığım Belhanda 9.5 milyon euroya Galatasaray'a geldi.

"BENİ BEŞİKTAŞ'A GÖTÜR"

Belhanda Galatasarayla anlaşırken bana haber gönderip beni Beşiktaş'a götür diye mesaj gönderdi bunu da Belhanda'ya yakıştıramadım" dedi. Brezilya pazarına hakim olan Yeşilbaş, "Vagner Love, bence Beşiktaş'a çok faydalı olacaktır. Doria Malatyaspor'a çok faydalı olacaktır. Robinho, transferi Sivasspor için çok iyi oldu ben hem genç oyunculara hem de takıma çok şey katacağına inanıyorum."

Galatasaray'ın yaz transferi döneminde Dinamo Kiev'den kadrosuna dahil ettiği; 27 yaşındaki Faslı oyuncu Sarı Kırmızılı formayla çıktığı 20 maçta; 2 gol, 8 asist kaydetti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Belhanda  Transferindeki  Beşiktaş  Detayı  Şaşkına  Çevirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER