FIFA menajeri Ayhan Yeşilbaş, Galatasaray'ın Belhanda transferiyle ilgili bomba bir açıklama yaptı. Yeşilbaş "Belhanda'yı ben zamanında Galatasaray'a getirebilirim demiştim, 5-6 milyon euroya bu transferi bitirebilirim demiştim. Ben 5 milyona anlaşmıştım iyi bir pazarlıkla bu fiyata inilecekti" dedi.

İşte FIFA menajeri Ayhan Yeşilbaş'ın açıklamaları:

"ARADAKİ 3 MİLYON EUROLUK FARKIN OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Galatasaray daha sonra bu transfer 8 milyon Euro'ya bitirdi ben ise 5'e getirebileceğimi söylemiştim. Aradaki 3 milyonluk farkın ne olduğunu bilmiyorum, menajere verildi mi bilemem. Şimdi Galatasaray 8 milyon Euro ödedi, gazetenin haberine göre ayrıca 1.5 milyon euro menajer komisyonu ödenmiş gözüküyor. 9.5 milyon euroya mal oldu. Ben Belhanda için teklifimi Levent Nazifoğlu'na yapmıştım, bana herhangi bir cevap gelmedi bir 10 gün sonra 5 milyon dolara anlaştığım Belhanda 9.5 milyon euroya Galatasaray'a geldi.

"BENİ BEŞİKTAŞ'A GÖTÜR"

Belhanda Galatasarayla anlaşırken bana haber gönderip beni Beşiktaş'a götür diye mesaj gönderdi bunu da Belhanda'ya yakıştıramadım" dedi. Brezilya pazarına hakim olan Yeşilbaş, "Vagner Love, bence Beşiktaş'a çok faydalı olacaktır. Doria Malatyaspor'a çok faydalı olacaktır. Robinho, transferi Sivasspor için çok iyi oldu ben hem genç oyunculara hem de takıma çok şey katacağına inanıyorum."

Galatasaray'ın yaz transferi döneminde Dinamo Kiev'den kadrosuna dahil ettiği; 27 yaşındaki Faslı oyuncu Sarı Kırmızılı formayla çıktığı 20 maçta; 2 gol, 8 asist kaydetti.

Kaynak: haberinburada