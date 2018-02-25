BELHANDA ANTRENMANA ÇIKTIĞINA PİŞMAN OLDU
Galatasaraylı futbolcular, 28 yaşına giren Younes Belhanda'ya Brezilya usulü kutlama yaptı. Faslı futbolcu, un ve yumurta içinde kaldı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra pas çalışması yapıldı. Devam eden bölümde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
BELHANDA'YA BREZİLYA USULÜ KUTLAMA
Bu arada antrenmanda 28 yaşına giren Younes Belhanda'nın doğum günü Brezilya usulü kutlandı.
Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 18.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla İzmir'e hareket edecek. Sarı-kırmızılılar, daha sonra kara yoluyla Manisa'ya geçerek karşılaşma için kampa girecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Binlerce Polis Adayının Beklediği Sınav Sonuçları Açıklandı
- Son Dakika! Papua Yeni Gine'de 7.5 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Tsunami Uyarısı Yapıldı
- Müslim'in Yakalanmasına Erdoğan'dan 'temenni' İle Başlayan İlk Yorum
- Kar Yurda Giriş Yaptı! İstanbul'a Ne Zaman Geliyor?
- Kedinin Üzüntüsü Sosyal Medyayı Salladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hindistan'da Düğün Hediyesi Olarak Gönderilen Paket Patladı: 2 Ölü, 1 Yaralı
- Fransa'da 8 Milyon Kadın Tecavüze Uğramış
- Okuldan Eve Dönerken Başıboş Köpeklerin Saldırısına Uğradı, Cesedini Ailesi Buldu
- Ardahan'da Bulunan Yarbayın Cenazesine Rusya'dan Sonra Polonya Da Talip Oldu
- Beyaz Saray'da Alarm! Bariyerlere Araç Çarptı, Giriş Ve Çıkışlar Kapatıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar