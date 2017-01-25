

Sosyal medyada vatandaşlar son günlerde hep aynı soruyu soruyor: ‘Belgrad Ormanı'nda neler oluyor?' Öyle ki Belgrad'a yolu düşenleri kırmızıyla işaretlendirilmiş ve numaralandırılmış ağaçlar karşılıyor. Böyle onlarca ağaç mevcut. Kuzey Ormanları Savunması ve bazı vatandaşlar işaretlemelerin İBB'nin Belgrad Ormanı'nın kalbinden geçecek ‘Haliç-Kemerburgaz Dekovil Hattı' için yapıldığını ve ağaçların kesileceğini iddia ediyor.







‘İŞARETLER NEDEN KOYULDU?'







Vatandaşları ayağa kaldıran olay üzerine change.org'da konu hakkında imza kampanyası başlatıldı. 4 günde 8 bini aşkın imza alan proje için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Pendik Belediyesi Meclis Üyesi S. Tarık Balyalı ile CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi soru önergesi vererek, “Belgrad Ormanı içindeki hat üzerinde ağaçlar neden işaretli? Ormanlık alandaki hattı sınırlar gibi çevreleyen tel örgüler neden var?” gibi sorular yönelterek İBB'den proje ile ilgili detaylı bilginin paylaşılmasını istedi. Projenin 13 Ocak'ta yapılması planlanan ihalesi 1 Şubat'a ertelenmişti. ‘Henüz ihalesi bile yapılmayan hat için çalışma mı yapılıyor?' sorusu gündeme gelince vatandaşlar sosyal medyada işaretlenen ağaçlar için tepki gösterdi.







kaynak:habertürk