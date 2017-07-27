Kudüslü Alimler'den Mescid-İ Aksa'ya Girme Çağrısı
Adanaspor'un Genç Futbolcusu, Sulama Kanalında Akıntıya Kapılarak Öldü
Polisin 'tarzan Sabri' İmtihanı! Nerede Oturuyorsun? Sorusuna Ağaçta Oturuyorum Dedi
Emniyetten Operasyon! 4 Bin 20 Adrese Baskın Yapıldı
Majyaksız Yakalanan Tuba Ünsal'ı Görenler Tanımakta Güçlük Çekti
Fed'in Faiz Kararı Sonrası Dolar Güne Düşüşle Başladı
Bu Robot Sayesinde Dans Pistinin Tozunu Attıracaksınız
Aşiyan'da Olta Dehşeti! Kafatası Çatlayan Genç, Görme Ve Konuşma Yetisini Kaybetti
Çinliler, Trabzonspor'un İstediği Burak Yılmaz'ı Göndermek Zorunda
Neslişah Alkoçlar, Eşi Engin Altan Düzyatan İle Dakikalarca Sarmaş Dolaş Dans Etti
İranlılar Sahadan Çekiliyoruz Deyince Bakan Sahaya İndi
Erman Toroğlu: Fatih Terim Gitmedi, Yolladılar
Hagi'nin Takımı Viitorul, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Maçını Kazandı
İsrail Polisi, Mescid-İ Aksa'nın Kapısındaki Demirleri De Kaldırdı
Angelina Jolie : Çocuklarımdan Gizli Duşta Ağlıyordum
Belek'te Lüks Hizmet Veren Villalar Boş Kaldı
Silikonlarını Yenileyen Asena Atalay Bodrum Sahillerinde Göğsünü Gere Gere Dolaştı
Bayrampaşa'da Lüks Otelde Yangın Paniği
Ankara'daki Sır Cinayet Çözüldü! İçki Mi İçiyorsunuz? Deyip Genci Öldürmüş
İstanbul'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi!

belek'te lüks hizmet veren villalar boş kaldı

BELEK'TE LÜKS HİZMET VEREN VİLLALAR BOŞ KALDI

Turizmde yaşanan sıkıntılar lüks hizmet veren otelleri vurdu. Geçmiş yıllarda zengin turistlerin ilk tercihleri arasında yer alan Belek'te otellerin 600 metrekarelik lüks villalarına talip çıkmıyor.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 09:10
Puan Ver : Belek'te Lüks Hizmet Veren Villalar Boş Kaldı(8/10)9


Geçen yılı 'kayıp' olarak geçiren turizm sektörü, 2017'de özellikle Rus turistin geri dönmesiyle birlikte toparlanma sürecine girdi. Türkiye'ye gelen toplam turist sayısındaki artış Rus turist ile sağlanırken, Avrupa'dan gelen turist sayısında kayıp devam ediyor. Bu da otel fiyatlarının düşmesine, gelirlerin erimesine neden oluyor. Yaşanan süreçte birçok otelin turist çekebilmek için fiyat kırdığına dikkat çeken Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, Türkiye turizmi için en önemli iki ülkenin Almanya ve Rusya olduğunu, Ruslarda yaşanan yükselişe rağmen özellikle Almanya ve Avrupa ülkelerinden gelen turistlerde kayıpların devam ettiğine dikkat çekti.



"ORTAM TÜRK TURİSTE KALDI"



Bu durumun turizmde hem ekonomik hem de sosyolojik olarak yara açtığına dikkat çeken Alkaya, "Antalya özelinde bakıldığında en iyi döneminde 12 milyon turist ağırlamış. Bunun 7 milyonunu Almanlar ve Ruslar oluşturuyordu. Bu 2014'te gerçekleşti. Sonrasında ne Rus ne de Alman turist geldi. Bu durum Türk turistin de psikolojisini bozdu. Ortam sadece Türk turiste kaldı. Zengin Rus ve zengin Almanları kaybettik. Bu iki ülkenin arasında Türk turist yer alırdı. Şimdi onları göremeyince Türk turist de şaşırdı. Kısacası turizmde dengeler bozuldu. Homojen yapısı var Türk turizminin. Türk turizminin iki temel ayağı olan Rusya ve Almanya'dan biri olmayınca sorun çıkıyor. 'Rus turist artıyor. Gelmeyenlerin açığını kapatırlar' diyorlar. Ancak bu mümkün değil. Kişi sayısına bakarak, 'O gelmezse, o gelir' deniyor. İki pazarın çalışır durumda olması gerekiyor" dedi.



"SİSTEM BOZULDU"



Antalya Belek'te lüks yatırımların ardı ardına yapıldığına dikkat çeken Zafer Alkaya, "Bunlar neden yapıldı. Lüks villalar inşa edildi. Avrupalı bu kadar lükse gelmiyordu. Ruslar ve BDT ülkeleri için yapıldı. Ancak şimdi gelen Ruslar sadece ucuz olduğu için geliyor. Zengin Ruslar İspanya'ya gidiyor. Şu anda boşta bir 'lüks' var Antalya Belek'te. 'Lüks' atıl durumda bekliyor. 500-600 metrekarelik villalar boş şu anda. Villaların fiyatları düşürülüyor. Panik başladı. Kimse para kazanamayacak. Hamallık yapılıyor. Gelecekte fiyatları yükseltmek çok zor olacak. Gelen Rus nerede ucuz tatil var oraya gidiyor. Belek Rus turistin yüzde 10'u bile alamıyor. Her şeye rağme Belek pahalı kalıyor. Bir Side ya da Alanya gibi değil. Belek'e yakışmayacak fiyat indirimler yapıldı sırf Ruslar için. Sistem bozuldu. Belek bir golf ve lüks bölgesi. Böyle olmaması gerekirdi. İspanya'da her turist için bölge var. Ona göre fiyatlandırma var" ifadelerini kullandı.



"TURİZMİN SOSYOLOJİSİ KAYBOLDU"



Avrupalı gelmezse ona alternatif olacak bir pazar olmadığına dikkat çeken Zafer Alkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupalının açığını Ruslar kapatır diyorlar. Ancak bu açığı kapatmak için 10 milyon Rus gerekiyor. O da sadece kişi sayısı olarak kapatır. Alman, Hollandalı, Belçikalı, Azeri, Rus hepsi olacak. Ancak bu şekilde turizmin yapısı korunur. Her iki tarafın dinamiği farklı. Sağlıklı turizm için bu şart. Turizminde bir sosyolojisi var. Gelen turist de otelde kaldığı kişilere bakıyor. Ruslar, Alman, Hollandalı ve Belçikalıyı gördüğü zaman daha mutlu oluyor. Sosyoloji bu işte. Bunu düşünen yok. İnsanlar kendilerini ortam içinde farklı ve rahat hissetmeli. Türk turist de aynı şekilde. Rakamlar ortada. Avrupalı kaybı 2014'e göre yüzde 60'ı buldu. Kişi sayısına göre turizme bakıyorlar."



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Belek  Te  Lüks  Hizmet  Veren  Villalar  Boş  Kaldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER