

Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre, cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 00.30'da, alkollü olduğu tahmin edilen Paderborn takımının futbolcusu Nick Proschwitz, kampı organize eden ajansın görevlisi Charlotte S'ye cinsel organını gösterdi.







Gazete, "Futbol takımında penis skandalı" başlığıyla verdiği haberinde Proschwitz'in bununla da yetinmeyip kadını otel koridorlarında kovaladığını yazdı.







TAKIMDAN KOVULDU



Paderborn Kulübü yetkilisi Winfried Finke, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, olayın ardından Nick Proschwitz'in takımdan kovulduğunu söyledi. Finke, "Nick Proschwitz artık kulübümüzün futbolcusu değil. Söz konusu olayın doğruluğunu araştırdım ve bunun kabul edilemez olduğuna karar verdim. Bir sporcu misafir olduğu bir ülkede bir kadını taciz ederse asla taviz vermeyiz" diye konuştu.







Alman futbolcu Nick Proschwitz ise, "Jogging pantolonumun altında iç çamaşırım yoktu. Futbolcu arkadaşlardan biri pantolonumu aşağıya indirdi, saniyelik bir şeydi" diyerek kendini savundu.