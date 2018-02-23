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Belediyenin Temizlik İşçisinden 13 Yaşındaki Kız Çocuklarına Taciz!
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Belediyenin temizlik işçisinden 13 yaşındaki kız çocuklarına taciz!

BELEDİYENİN TEMİZLİK İŞÇİSİNDEN 13 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUKLARINA TACİZ!

Samsun'da belediyede çalışan temizlik işçisi, okul çıkışı 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi iki kızı taciz etmekten tutuklandı.

Tarih : 23 Şubat 2018, 17:00
Puan Ver : Belediyenin Temizlik İşçisinden 13 Yaşındaki Kız Çocuklarına Taciz!(10/10)6

Samsun'da belediyede temizlik işçisi olarak çalışan 28 yaşındaki adam, 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi olan 2 ayrı kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE TACİZ

13 yaşındaki N.Y. ve S.Ç. adlı 2 ayrı ortaokul öğrencisi, okul çıkışı yollarına çıkan bir kişinin kendilerine uzun süredir tacizde bulunduğunu ileri sürerek, olayı ailelerine anlatıp polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri söz konusu kızlara tacizde bulunduğu iddia edilen ve bir belediyede temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenilen 28 yaşındaki F.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. F.G. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve kendisine iftira atıldığını savundu.

ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARINDAN TUTUKLANDI

"Sarkıntılık yöntemiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan Samsun Adliyesine sevk edilen F.G., savcıya ifade verdikten sonra her iki suçtan ayrı ayrı tutuklanması için nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.G., "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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