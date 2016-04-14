BELEDİYE SEÇİMLERİNDE 500 BİN KEDİ VAADİ
Roma'daki fare istilası için ithal kedi formülü tartışılıyor. Belediye başkanlığı seçiminde aday olan bir isim seçilmesi durumunda Roma'ya Asya'dan 500.000 kedi getireceğini belirtiyor.
Daha önce Roma'yı ziyaret ettiyseniz şehrin en büyük sorunlarından biri olarak görülen farelerle illi karşılaşmışsınızdır.
İtalya'nın başkenti Roma'da yaşanan, fare krizi belediye başkanlığı seçimlerin de önemli argümanlarından biri haline geldi.
'Haydi İtalya Partisi'nden senatör olan ve Roma'da belediye başkanlığına adaylığını koyan Antonio Razzi, seçimi kazanması halinde kenti farelerden kurtarma sözü verdi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan belediye başkanı adayı "Roma'ya Asya'dan 500.000 kedi getirilmesi için irtibata geçtim. Bu kediler şehrin kritik noktalarına dağıtılacak, böylece çevreye saygılı bir fareden arındırma planı uygulanacak" dedi.
İtalyan medyasında son dönemde çıkan haberlere göre, başkentte aralarında mahkeme, müze ve okulların bulunduğu pek çok bina fare istilası nedeniyle kapandı.
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