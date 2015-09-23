

Konya'da trafikte tartıştıkları belediye otobüsünün önünü kesip otobüsü tekmeleyen trafik magandaları daha sonra içinde yolcu bulunan otobüse kurşun yağdırdı. Yolcular panik içinde kendilerini yere atarken olayda şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.