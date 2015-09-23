BELEDİYE OTOBÜSÜNE SİLAHLI SALDIRI
Trafik magandaları önünü kestikleri belediye otobüsüne kurşun yağdırdı.
Konya'da trafikte tartıştıkları belediye otobüsünün önünü kesip otobüsü tekmeleyen trafik magandaları daha sonra içinde yolcu bulunan otobüse kurşun yağdırdı. Yolcular panik içinde kendilerini yere atarken olayda şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.
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