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belediye otobüsü içinde cinsel saldırı iddiasına linç girişimi

BELEDİYE OTOBÜSÜ İÇİNDE CİNSEL SALDIRI İDDİASINA LİNÇ GİRİŞİMİ

Adana'da belediye otobüsü içinde kucağında bebek olan kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından yakalanıp darp edildikten sonra polise teslim edildi.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 11:09
Puan Ver : Belediye Otobüsü İçinde Cinsel Saldırı İddiasına Linç Girişimi(9/10)11


Edinilen bilgiye göre olay, Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma aracı Atatürk Caddesi Reşatbey Mahallesi mevkine geldiği sırada kucağında çocuk olan bir kadın, çığlık atıp yanındaki Mehmet B.'ye vurmaya başladı.



Kadının çığlık atması üzerine otobüs sürücüsü aracı durdurdu. Bu sırada vatandaşlar da kadının yanına geldi. Genç kadın, şahsın cinsel organını çıkartarak kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine vatandaşlar, Mehmet B.'yi darp etmeye başladı.



Otobüs sürücüsü ise hemen kapıları kapatarak polisi aradı. Polis gelene kadar vatandaşlar da zanlıyı tutup bırakmadı. Polis, olay yerine gelince otobüsün kapıları açıldı ve zanlı, polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Genç kadın ise gözyaşları içinde polise şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi. Bu arada zanlı, engelli olduğunu ileri sürdü. Genç kadın ise şikayetinden vazgeçmedi. Zanlının polis merkezindeki ifadesi devam ediyor.



 



kaynak:milliyet








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