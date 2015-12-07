

BURSA'nın İznik İlçesi'nde, geçen yıl eylül ayında belediyenin kanalizasyon kazısı sırasında bulunan Roma dönemine ait taban mozaiğinin giriş noktası belediye ekiplerince asfaltlandı. İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri, taban mozaiğinin yoldan ahır olarak kullanılan bir binaya doğru ilerlediğini belirterek, "Ön kazıyı yaptıktan sonra kamulaştırma için bakanlığa başvuru yapıldı. Ancak kamulaştırma gerçekleşmedi. Mozaik jeotekstil malzemeyle kaplayarak, üzerine dere kumu dökülerek koruma altına alındı. Kamulaştırma gerçekleşirse arkeoloji kazı yapılacak" dedi. İznik Belediye Başkanı AK Partili Osman Sargın da, taban mozaiğinin binanın altına doğru ilerlediğini ve asfaltlanan bölgeyle ilgisi olmadığını söyledi.