O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

belediye mezarlığında sözde pkk şehitliği!

BELEDİYE MEZARLIĞINDA SÖZDE PKK ŞEHİTLİĞİ!

Daha öncesinde pekçok kez kırsalda meydana konulan ve güvenlik güçleri tarafından devirelen kağıt üzerinde 'PKK Şehitliği' bu kez Diyarbakır şehir merkezinde meydana çıktı. PKK mezarlıklarının bakımı güvenliği ise devletin parasıyla sağlanıyor.

Tarih : 08 Şubat 2016, 09:17
Puan Ver : Belediye Mezarlığında Sözde Pkk Şehitliği!(8/10)6


HDP'li Diyarbakır Megakent Belediyesi haddini aştı.Bölgedeki çatışmalarda öldürülen teröristler için Diyarbakır'ın Merkez Bağlar kazasında yer alan ve surat ölçümü durumundan şehrin en büyük mezarlığı konumundaki Diyarbakır Megakent Belediyesi Yeniköy Mezarlığı'nda belediye tarafından kağıt üzerinde 'PKK Şehitliği' oluşturulduğu meydana çıktı.








Etiketler: Belediye  Mezarlığında  Sözde  Pkk  Şehitliği    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER