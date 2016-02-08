BELEDİYE MEZARLIĞINDA SÖZDE PKK ŞEHİTLİĞİ!
Daha öncesinde pekçok kez kırsalda meydana konulan ve güvenlik güçleri tarafından devirelen kağıt üzerinde 'PKK Şehitliği' bu kez Diyarbakır şehir merkezinde meydana çıktı. PKK mezarlıklarının bakımı güvenliği ise devletin parasıyla sağlanıyor.
HDP'li Diyarbakır Megakent Belediyesi haddini aştı.Bölgedeki çatışmalarda öldürülen teröristler için Diyarbakır'ın Merkez Bağlar kazasında yer alan ve surat ölçümü durumundan şehrin en büyük mezarlığı konumundaki Diyarbakır Megakent Belediyesi Yeniköy Mezarlığı'nda belediye tarafından kağıt üzerinde 'PKK Şehitliği' oluşturulduğu meydana çıktı.
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