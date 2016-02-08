Daha öncesinde pekçok kez kırsalda meydana konulan ve güvenlik güçleri tarafından devirelen kağıt üzerinde 'PKK Şehitliği' bu kez Diyarbakır şehir merkezinde meydana çıktı. PKK mezarlıklarının bakımı güvenliği ise devletin parasıyla sağlanıyor.