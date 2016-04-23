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belediye inşaatı çöktü: 4 işi yaralı

BELEDİYE İNŞAATI ÇÖKTÜ: 4 İŞİ YARALI

Aydın'ın Koçarlı Belediyesi yeni hizmet binası inşaatında beton döküldüğü sırada meydana gelen göçükte 4 işçi yaralandı.

Tarih : 23 Nisan 2016, 09:58
Puan Ver : Belediye İnşaatı Çöktü: 4 İşi Yaralı(9/10)10


Olay, saat 00.00 sıralarında CHP'li Koçarlı Belediyesi'nin devam eden yeni bina inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; belediye binası inşaatının ikinci katına beton döküldüğü sırada kalıpların ağırlığa dayanamaması sonucu göçük meydana geldi.



Göçükte 2 işçi kalıpların altında kalırken, 2 işçi de göçüğün meydana geldiği katlar arasında asılı kaldı. Yaralanan ve kalıpların altında kalan 4 işçi, diğer çalışma arkadaşları tarafından kurtarıldı.



112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçilerden 2'si Aydın Devlet Hastanesi ve diğerleri de ADÜ Uygulamam ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavileri süren işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



ÇERÇİOĞLU, KOÇARLI'YA GELDİ



Yaşanan iş kazasının ardından Koçarlı'ya gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Kazanın ucuz atlatıldığını ifade eden Öztürk, “Beton dökülmesi esnasında göçük meydana gelmiş. 2 işçi arkadaşımız kalıpların altında kalmış. Yaralanan 4 işçimi arkadaşımız hastaneye kaldırıldı, durumları iyi. Hepimizi geçmiş olsun. Çok şükür ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı” dedi.








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