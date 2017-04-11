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belediye ile mesajlaşma güldürdü

BELEDİYE İLE MESAJLAŞMA GÜLDÜRDÜ

ANTALYA'da Muratpaşa İlçesi'nde, Belediye'nin sosyal medya hesabı ile ilçe sakini Fatma Yıldırım arasındaki mesajlaşmalar, büyük ilgi çekti.

Tarih : 11 Nisan 2017, 15:10
Puan Ver : Belediye İle Mesajlaşma Güldürdü(5/10)3


ANTALYA'da Muratpaşa İlçesi'nde, Belediye'nin sosyal medya hesabı ile ilçe sakini Fatma Yıldırım arasındaki mesajlaşmalar, büyük ilgi çekti.



Muratpaşa'da oturan Fatma Yıldırım'ın sosyal medya hesabı facebook üzerinden yaptığı paylaşıma Muratpaşa Belediyesi'nin verdiği cevap güldürdü. Yıldırım hesabından 'Bir Türk olarak çalışan iş makinelerini seyretmek gibi bir huyum olduğunu temizlik görevlileri çöp konteynerini yerden çıkarırken balkondan izlediğimde anladım' paylaşımında bulundu. Paylaşım üzerine Muratpaşa Belediyesi sosyal medya ekibi, şu yorumu yaptı:



'Antalya Muratpaşa Belediyesi gece, gündüz, hafta içi, hafta sonu demeden Muratpaşamız için çalışmaya devam ediyor. İzlemek isterseniz Şirinyalı Mahallemizde ekiplerimiz şu an asfalt çalışması yapıyor.'



Yoruma 'Kahkama attım' ve 'Pazar günü için uygun bir teklif. Belediye olarak güzel etkinlikler geliştiriyorsunuz iki arada bir derede, tebrikler' yorumunda bulunan Yıldırım'a belediye, 'Her şey komşularımız için' karşılığını verdi.



 



kaynak:haberler






Etiketler: Belediye  İle  Mesajlaşma  Güldürdü    haber

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