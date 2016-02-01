İZMİR'in Menemen İlçesi'nde, Diyarbakır ve Şırnak'taki operasyonları bahane ederek yürümek isteyen bir grup belediyeye ait hizmet binasına motolof kokteyli attı.



Polisin müdahale ettiği grup ara sokaklara kaçarak dağıldı.







Olay, bugün akşam saatlerinde Asarlık Mahallesi'nde meydana geldi. Doğu illerinde devam eden terör operasyonlarını bahane ederek yürümek isteyen gruba polis 'Dağılın' uyarısında bulundu. Uyarılara rağmen yürümek isteyen grup, polise taş ve havai fişekle saldırdı. Cadde üzerinde bulunan belediyeye ait hizmet binasına motolof kokteyli atan gruba polis TOMA ve biber gazıyla müdahale etti. Belediyeye ait hizmet binasında maddi hasar oluşurken, grup ara sokaklara kaçarak dağıldı.