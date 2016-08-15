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belediye başkanı'ndan vefat eden oğluna fetö özrü

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN VEFAT EDEN OĞLUNA FETÖ ÖZRÜ

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, 4 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren oğlu Özgün Salman'dan, özür diledi.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 16:01
Puan Ver : Belediye Başkanı'ndan Vefat Eden Oğluna Fetö Özrü(0/10)


Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, 4 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren oğlu Özgün Salman'dan, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) konusunda Facebook hesabından özür diledi.



Sosyal medya aracılığıyla, vefat eden oğlundan özür dilemesine ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Salman, dün hayattaki tek varlığı oğlunun yaşama veda etmesinin 4. yılı olduğunu dile getirdi.








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