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Belediye Başkanı, Yeni Makam Aracı İçin Kurban Kestirdi

BELEDİYE BAŞKANI, YENİ MAKAM ARACI İÇİN KURBAN KESTİRDİ

Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, yeni makam aracı için kurban kestirdi. Kesim öncesi hayvanın üzerine aracın plakası yazıldı.

Tarih : 01 Ağustos 2017, 22:20
Puan Ver : Belediye Başkanı, Yeni Makam Aracı İçin Kurban Kestirdi(8/10)4

Kozlu'da geçen Şubat ayında lenfoma kanserinden ölen Belediye Başkanı Ertan Şahin'in yerine Belediye Meclisi'nde Kerim Yılmaz başkan seçildi. Başkan Yılmaz, 2011 model Wolkswagen Passat marka aracın yerine piyasa değeri yaklaşık 530 bin TL olan olan Wolkswagen Touareg marka makam aracı aldı. Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, yeni makam aracı için bugün belediye garajında kurban kestirdi.ARACIN PLAKASINI KURBANIN ÜSTÜNE YAZDILAR

Kesim öncesi kurbanlık koçun üzerine kırmızı boya ile makam aracının '67 AH 010' olan plakası yazıldı. Başkan Yılmaz'ın, kurbanlık hayvanın yanında kasap ile birlikte çektirdiği fotoğraf, belediyenin sosyal medya hesabında paylaşıldı. Fotoğrafa, "Başkanımız sayın Kerim Yılmaz kaza ve belaların defi için, kötülüklerin şerrinden kurtulmak için hayırlara vesile olması için Kozlu ve Kozlu Belediye personeli için kurban kestirdi. Rabbim niyetlerimizi kabul etsin" yazıldı.

"ESKİ ARAÇ ÇOK YIPRANMIŞTI"

AK Partili Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, eski makam aracının 2011 model olduğunu, çok yıprandığını ve Ankara'ya giderken yolda dahi kaldıklarını söyleyerek, "Kötüydü demiyorum, çok kötüydü diyorum. Son 1 yılda büyük masraf yaptık. Bir hayli hırpalanmıştı. Biz bu aracı 211 bin liraya aldık. Faturası belediyede mevcut. İddia edildiği gibi 500 bin liralara almadık. Vergi indirimi oluyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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