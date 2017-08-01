BELEDİYE BAŞKANI, YENİ MAKAM ARACI İÇİN KURBAN KESTİRDİ
Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, yeni makam aracı için kurban kestirdi. Kesim öncesi hayvanın üzerine aracın plakası yazıldı.
Kozlu'da geçen Şubat ayında lenfoma kanserinden ölen Belediye Başkanı Ertan Şahin'in yerine Belediye Meclisi'nde Kerim Yılmaz başkan seçildi. Başkan Yılmaz, 2011 model Wolkswagen Passat marka aracın yerine piyasa değeri yaklaşık 530 bin TL olan olan Wolkswagen Touareg marka makam aracı aldı. Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, yeni makam aracı için bugün belediye garajında kurban kestirdi.ARACIN PLAKASINI KURBANIN ÜSTÜNE YAZDILAR
Kesim öncesi kurbanlık koçun üzerine kırmızı boya ile makam aracının '67 AH 010' olan plakası yazıldı. Başkan Yılmaz'ın, kurbanlık hayvanın yanında kasap ile birlikte çektirdiği fotoğraf, belediyenin sosyal medya hesabında paylaşıldı. Fotoğrafa, "Başkanımız sayın Kerim Yılmaz kaza ve belaların defi için, kötülüklerin şerrinden kurtulmak için hayırlara vesile olması için Kozlu ve Kozlu Belediye personeli için kurban kestirdi. Rabbim niyetlerimizi kabul etsin" yazıldı.
"ESKİ ARAÇ ÇOK YIPRANMIŞTI"
AK Partili Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, eski makam aracının 2011 model olduğunu, çok yıprandığını ve Ankara'ya giderken yolda dahi kaldıklarını söyleyerek, "Kötüydü demiyorum, çok kötüydü diyorum. Son 1 yılda büyük masraf yaptık. Bir hayli hırpalanmıştı. Biz bu aracı 211 bin liraya aldık. Faturası belediyede mevcut. İddia edildiği gibi 500 bin liralara almadık. Vergi indirimi oluyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Nişanlısını Motora Binmeye 1 Yılda İkna Etti, İlk Binişte Kaza Geçirdi
- Hainler Bombalanacak Noktaları Harita Üzerinden Tek Tek İşaretlemiş
- Tarihin En Büyük Güneş Tutulmasına Tanık Olmak İçin Nefesler Tutuldu!
- Ağrı'da Köylüler Korkudan Dışarıya Bile Çıkamıyor
- Likya Yolu'nda Kaybolan 3 Üniversiteli Kurtarıldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Dört Koldan Stoper Arayan Kartal'ın Son Adayı İspanya'dan
- Abdullah Avcı'ya Basın Toplantısında Milli Takım Sorusu Sorulmadı
- Melo'nun Ses Kaydı Ortaya Çıktı: Türkiye'den İki Teklif Aldım
- Selçuk İnan, Akhisar Maçındaki Performansıyla Taraftarları Çıldırttı
- Beşiktaş-Konyaspor Turkcell Süper Kupa Maçını Fırat Aydınus Yönetecek
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar