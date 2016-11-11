BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI, KAYYUM ATANDI !
Muş'un Varto Belediyesi Başkanı'nın tutuklanmasının ardından İlçe Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin kayyum olarak atandı.
Geçen hafta PKK/KCK terör örgütüne üye olma, terör örgütüne finans sağlama ve belediye ihalelerinde usulsüzlük suçlarından Varto Belediye Başkanı HDP'li Sabite Ekinci, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İfadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Başkan Ekinci, geçen 9 Kasım'da tutuklanarak cezaevine konuldu. İçişleri Bakanlığı Varto Belediye Başkanı Sabite Ekinci'nin yerine kayyum olarak Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin'i atadı.
kaynak:milliyet
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