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belediye başkanı kaçtı! yerine kayyum atandı

BELEDİYE BAŞKANI KAÇTI! YERİNE KAYYUM ATANDI

İçişleri Bakanlığı, Bismil İlçesi Belediye Başkanı DBP'li Cemile Eminoğlu'nu görevden alırken, yerine kayyum olarak İlçe Kaymakamı Turgay Güleç'i atadı.

Tarih : 04 Şubat 2017, 12:43
Puan Ver : Belediye Başkanı Kaçtı! Yerine Kayyum Atandı(7/10)8


İçişleri Bakanlığı, hakkında yakalama kararı bulunan, ancak, aramalara rağmen bulunamayan Bismil İlçesi Belediye Başkanı DBP'li Cemile Eminoğlu'nu görevden alırken, yerine kayyum olarak İlçe Kaymakamı Turgay Güleç'i atadı.



BULUNAMADI



Bismil Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu, yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade vermeye gelmediği için hakkında yakalama kararı olmasına rağmen bulunamadı. Ev ve belediye binasına daha önce gelen polis, Cemiloğlu'na ulaşamadı.



KAYYUM ATANDI



Dün akşam İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan DBP'li Cemile Eminoğlu'nun yerine İlçe Kaymakamı Turgay Güleç, kayyum olarak atandı. Bismil Belediyesi'ne atandığını doğrulayan Kaymakam Güleç, kaymakamlık ve başkan vekilliği görevlerini birlikte yürüteceğini söyledi. Bu sabah erken saatlerde belediye binasına gelen polis, güvenlik amaçlı binada arama yaptı. Polisin belediye binasında başlattığı aramaları sürdürüyor.



 



kaynak:sabah








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