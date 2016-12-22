

Ekiplerin kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.



Boyabat İlçesi'nde de etkili olan kar yağışı nedeniyle çocuklar kar topu oynadı, kardan adam yaptı. Kızaklarla da kayan çocuklar, doyasıya eğlendi.