BELEDİYE BAŞKANI ALEYNA TİLKİ'NİN ADINI DUYDUĞUNDA TANIYAMAMIŞ
Bursa Orhaneli'nde sahneye çıkan Aleyna Tilki'ye çiçek vermek için sahneye çıkan Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Aleyna Tilki adını ilk duyduğunda tanıyamadığını söyledi.
Geleneksel Orhaneli Karagöz Kültür Şenliği ve Yörük Türkmen Şöleni'ne katılan ve bu sayede Bursa'da ilk kez halk konserine çıkan Aleyna Tilki, ilk şarkısının ardından gelen alkışlardan memnun olmayınca güçlü alkış duyana kadar devamını istedi.
AMACIM DÜNYA STARI OLMAK
Sahneye özel orkestrası eşliğinde çıkan Tilki, kendisine özgü yorumu ile Türk Halk Müziği, pop ve rock şarkıları seslendirdi. Gördüğü ilgi karşısında mutlu olan genç yıldız, "Amacım Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek, dünya starı olmak. Bunun için de zaten gerekli çalışmalar yapılıyor" şeklinde konuştu.
"ALLAH NAZARDAN SAKLASIN"
Konser bitiminde Tilki'ye çiçeğini vermek üzere sahneye çıkan Başkan İrfan Tatlıoğlu, "Biz 'Bu sene kimi getirelim?' dediğimizde birileri gelip 'Aleyna Tilki' dedi. Biz 62 model olduğumuz için tanıyamadık. İnternetten birkaç eserini dinledik. Böyle bir hanımefendi olduğunu gördük. Şimdi de canlı gördük çıtı pıtı, hanımefendi bir kızımız. Bir karış boyu var ama Allah bir ses vermiş. Allah nazardan saklasın" dedi.
Kaynak: haberinburada
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