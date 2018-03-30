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Belediye bahçesinde silahlar çekilmişti! Zabıtalar gözaltında

BELEDİYE BAHÇESİNDE SİLAHLAR ÇEKİLMİŞTİ! ZABITALAR GÖZALTINDA

Osmaniye'de, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamalarında, belediye binası önünde, üniformalı zabıta memurları ile belediye çalışanları havaya tabancayla ateş etti. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 30 Mart 2018, 16:50
Puan Ver : Belediye Bahçesinde Silahlar Çekilmişti! Zabıtalar Gözaltında(10/10)6

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamalarında, belediye binası önünde, üniformalı zabıta memurları ile belediye çalışanlarının havaya tabancayla ateş etti. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü kutlamaları sırasında, bazı kişilerin havaya ateş açtığına yönelik görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili gerekli incelemelerin yapıldığı, 28 Mart günü gerçekleştirilen kutlamalarda havaya ateş ettiği tespit edilen 4 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

3 KURUSIKI ELE GEÇİRİLDİ

Olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 kurusıkının ele geçirildiği belirtilerek, konuya ilişkin adli ve idari soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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