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belçim bilgin, kördüğüm'den ayrıldığını duyurdu

BELÇİM BİLGİN, KÖRDÜĞÜM'DEN AYRILDIĞINI DUYURDU

Yılmaz Erdoğan'ın eşi Belçim Bilgin Erdoğan, rol aldığı 'Kördüğüm' dizisinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Tarih : 23 Eylül 2016, 12:52
Puan Ver : Belçim Bilgin, Kördüğüm'den Ayrıldığını Duyurdu(0/10)


 Güzel oyuncu bu ayrılığı hayranlarına sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile duyurdu.

 

İkinci sezonuna başlayan dizinin ilk bölümünde İbrahim Çelikkol'la birlikte başrolünde olduğu Kördüğüm'den ayrılan güzel oyuncu Belçim Bilgin Erdoğan, ayrılıkla ilgili paylaşımda bulundu:

 

"Her şey böyle başlamıştı" diye başlayan bir veda, aslında belki de başlangıç mesajı yazmıştı çok sevdiğim dostum; gerçekten de öyle… Bir sürü hayalle yollara düşüp, İtalya'da tanışmıştık Naz'la ve tam da böyle başlamıştı her şey. Güzel bir havada, bir top İtalyan dondurması en lezzetlisinden, yeni bir hayata nefes vermenin inanılmaz heyecanı! Ama işler düşlediğimiz gibi gitmedi ve Naz'ın hikayesi beni de birlikte calıştığım yaratıcı ekibimizi de mutlu etmeyen bir 'kördüğüm'e döndü. Biz de zorlamadan birbirimize karşı sevgi ve saygı çerçevesinde bu proje özelinde veda etmeye karar verdik. Size, kendime, iş arkadaşlarıma, işime olan saygım esastır… En kısa zaman da başka projelerle karşınıza çıkmak için sabırsızlanıyorum… Sizi çok özleyeceğim, sevgilerimle, saygılarımla…"

 








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