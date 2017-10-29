BELÇİKA'DAN KATALAN LİDERE DESTEK: SIĞINMA TALEP EDERSE VERİRİZ
Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'a talep etmesi durumunda sığınma hakkı verilebileceğini bildirdi.
Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'a talep etmesi durumunda sığınma hakkı verilebileceğini söyledi.
"HENÜZ BİR TALEP OLMADI"
Belçika televizyon kanalı VTM'ye röportaj veren Francken, "Carles Puigdemont'un henüz bir iltica talebi olmadı. Ancak olursa, mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda Puigdemont'a sığınma hakkı verilebilir." dedi.
Puigdemont'un Belçika'ya sığınması durumunda Belçika kanunları uyarınca Katalan liderin İspanya'ya iade edilemeyeceğini belirten Francken, bunun İspanya'yla diplomatik ilişkileri gereceğine işaret etti.
"ADİL BİR ŞEKİLDE YARGILANIP YARGILANMAYACAĞINDAN ŞÜPHE EDİYORUM"
Francken, Puigdemont'un hapisle cezalandırılma ihtimali bulunduğunu hatırlatarak, "Puigdemont'un adil bir şekilde yargılanıp yargılanmayacağından şüphe ediyorum." ifadesini kullandı.
Bağımsızlık ilanının ardından görevine son verilen Puigdemont, İspanya merkezi hükümetinin aldığı kararları tanımadıklarını, özgür bir ülke için çalışmaya devam edeceklerini söylemişti. Puigdemont, Katalanların, "yeni cumhuriyetlerini" sorumluluk içinde savunmaya devam etmesini istemişti.
Kaynak: haberinburada
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