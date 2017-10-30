BELÇİKA'DA TÜRK KÜLTÜR OCAĞI KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLERCE KURŞUNLANDI
PKK sempatizanlarının olay çıkardığı Belçika'da sular durulmuyor. Son olarak Genk şehrindeki Türk Kültür Ocağı kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.
Terör örgütü PKK sempatizanları tarafından çıkartılan olayların devam ettiği Belçika'nın Genk şehrine bağlı Waterschei ilçesinde yer alan Türk Kültür Ocağı'na gece saatlerinde silahlı saldırıda bulunuldu.
"KAHVEHANEDE OTURANLAR NE OLDUĞUNU ANLAYAMAMIŞ"
Yaşanan olayla ilgili bir açıklama yapan söz konusu ocağın dernek Başkanı Cengiz Açık, olayı kısaca izah etti ve daha geniş bilginin resmi makamlar ve Belçika Türk Federasyonu Başkanı Ömer Zararsız tarafından yapılacağını belirtti. Başkan Cengiz Açık'ın olayla ilgili, "Görgü tanıklarının ifadelerine göre derneğimiz gece saat 05.00 civarında taranmış. O saatlerde açık olan kahvehanede olanlar önce ne olduğunu anlayamamışlar. Sabah 08.30'da ocak sorumlumuz Asım bey gelince vitrinde kursun izlerini görüyor ve hemen durumu bize bildirdi" dedi."TÜRK TOPLUMU ÇOK TEDİRGİN"
Ocağa geldiklerinde vahim bir tablo ile karşılaştıklarını belirten Cengiz Açık, ilk etapta 4 mermi izine rastladıklarını söylerken, "Durumu derhal polise bildirdik ve ayrıca belediye başkanı Wiem Dries'i arayarak durumu izah ettik. Bizler bu olayı kimin yaptığını henüz bilmiyoruz. Ancak son gelişmelere bakılırsa ortada çok vahim bir tablo var. Bu gelişmelerden dolayı hem bizler hem Türk toplumu çok tedirgin. Belçika Polisine ve yargısına güveniyoruz. Olayı yapanların hızlı bir şekilde belirlenmesi ve yakalanması temennimizdir." ifadelerini kullandı.Başkan Açık, "Bağlı bulunduğumuz Belçika Türk Federasyonu Genel Başkanı Ömer Zararsız ve Konfederasyon Başkanı Cemal Çetin bu saldırı hakkında bilgilendirildi. Onlar ilerleyen saatlerde daha geniş açıklamlarda bulunacaklardır" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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