

Belçika'nın Liege kentinde ve Mons bölgesinde yapılan terör operasyonları kapsamında, Brüksel'de saldırı gerçekleştireceğinden şüphelenilen 2 kardeş gözaltına alındı.







Belçika Federal Savcılığı, terör operasyonları kapsamında ülkenin Mons bölgesinde ve Liege kentinde bulunan çok sayıda evin polis tarafından arandığını bildirdi. Aramalarda, başkent Brüksel'de saldırı gerçekleştireceğinden şüphelenen Nourredine H (33) ve Hamza isimli 2 kardeşin gözaltına alındığı ifade edildi. Aramalarda, herhangi bir silah ya da patlayıcıya rastlanmadığı kaydedildi. Açıklamada, Başlatılan incelemede elde edilen ilk bilgilere göre, Belçika'da saldırı gerçekleştirilmesi planlanmış" denildi. Ancak, zanlıların Mart ayında gerçekleştirilen Brüksel saldırılarıyla bir bağlantının bulunmadığı ifade edildi. Zanlıların gün içinde hakim karşısına çıkması bekleniyor.







Brüksel'de 22 Mart'ta Brüksel Havalimanı'nda ve yakınlarındaki metro istasyonunda eş zamanlı olarak terör saldırısı gerçekleştirilmişti. 32 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı DAEŞ üstlenmişti.