Yakın terör tehdidi" alarmının bugün de devam ettiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de polis ekiplerince dün akşam saatlerinde başlatılan operasyonlarda, 16 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında, 130 kişinin öldüğü Paris katliamının zanlısı Salah Abdeslam'ın olmadığı açıklandı.



Operasyonların ardından basın toplantısı düzenleyen Belçika Federal Savcısı Eric van der Sypt, Brüksel ve Charleroi'de toplam 22 baskın gerçekleştirildiğini belirtti.







Polis, Molenbeek'te şüpheli bir araca ateş açtı, yaralanan şüpheli daha sonra gözaltına alındı.Savcı Sypt, pazar günkü baskınlar sırasında yapılan aralamalarda silah ya da patlayıcı bulunmadığını söyledi.







Öte yandan, Belçika Başbakanı Charles Michel, başkent Brüksel'de 'en yüksek seviye terör alarmı' durumunun bugün de süreceğini açıkladı.