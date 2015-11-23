O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

belçika'da terör operasyonu: 16 gözaltı

BELÇİKA'DA TERÖR OPERASYONU: 16 GÖZALTI

Yakın terör tehdidi" alarmının bugün de devam ettiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de polis ekiplerince dün akşam saatlerinde başlatılan operasyonlarda, 16 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında, 130 kişinin öldüğü Paris katliamının zanlısı Salah Abdeslam'ın olmadığı açıklandı.

Tarih : 23 Kasım 2015, 09:01
Puan Ver : Belçika'da Terör Operasyonu: 16 Gözaltı(6/10)8


Operasyonların ardından basın toplantısı düzenleyen Belçika Federal Savcısı Eric van der Sypt, Brüksel ve Charleroi'de toplam 22 baskın gerçekleştirildiğini belirtti.



Polis, Molenbeek'te şüpheli bir araca ateş açtı, yaralanan şüpheli daha sonra gözaltına alındı.Savcı Sypt, pazar günkü baskınlar sırasında yapılan aralamalarda silah ya da patlayıcı bulunmadığını söyledi.



Öte yandan, Belçika Başbakanı Charles Michel, başkent Brüksel'de 'en yüksek seviye terör alarmı' durumunun bugün de süreceğini açıkladı.








Etiketler: Belçika  Da  Terör  Operasyonu  16  Gözaltı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER