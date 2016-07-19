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belçika'da teknik direktörlük ilana çıktı

BELÇİKA'DA TEKNİK DİREKTÖRLÜK İLANA ÇIKTI

Euro 2016 sonrası görevden alınan Belçika Teknik Direktörü Marc Wilmots'un yerine geçecek isim için federasyon ilginç bir yöntem geliştirdi.

Tarih : 19 Temmuz 2016, 13:56
Puan Ver : Belçika'da Teknik Direktörlük İlana Çıktı(8/10)8


 Euro 2016'da turnuvanın en pahalı kadrosuna sahip olan Belçika, çeyrek finalde Galler'e yenilerek kupaya veda etmiş ve birçok kişiye göre beklentilerin uzağında kalmıştı. Belçika Futbol Federasyonu, organizasyonun ardından takımın yeni bir itici güce ihtiyacı olduğu gerekçesiyle Marc Wilmots'un işine son vermişti.



2012'den bu yana görev yapan Wilmots'un yerine hangi teknik adamın geçeceği belirsizliğini korurken Belçika Futbol Federasyonu, internet sitesi üzerinden teknik direktör ilanı verdi. Yeni teknik direktöründe aradığı özellikleri ilanında sıralarken federasyon, "iletişim yönü güçlü, yönetim kabiliyeti üst seviyede, taktiksel ve stratejik uzmanlığını futbol dünyasına kanıtlamış bir isim" aradığını duyurdu.



Başvuruların 31 Temmuz'a kadar devam edeceği belirtilirken, 1 Eylül'de İspanya ile oynanacak hazırlık maçına kadar takımın yeni teknik direktörünün belli olması planlanıyor.



FIFA sıralamasının 54. basamağında bulunduğu sırada Belçika'nın başına geçen Marc Wilmots, 51 maçta 34 galibiyet almayı başararak takımını FIFA sıralamasında zirveye çıkarmayı başarmıştı. Belçika temmuz ayında açıklanan listede Arjantin'in arkasında ikinci sırada bulunuyor








Etiketler: Belçika  Da  Teknik  Direktörlük  İlana  Çıktı    haber

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