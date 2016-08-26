Belçika' nıngüneyinde yer alan Chimay kentindeki bir spor salonunda patlama oldu. Olayda en az bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.



Belçika haber ajansı Belga'ya göre, Chimay kentinde spor salonunda gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.







Patlamada en az bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.







Olayda spor salonunun bir kısmının çöktüğü, enkaz altında kalanlar olduğu bildirildi.