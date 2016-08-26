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belçika'da spor salonunda patlama: 1 ölü

BELÇİKA'DA SPOR SALONUNDA PATLAMA: 1 ÖLÜ

Belçika' nıngüneyinde yer alan Chimay kentindeki bir spor salonunda patlama oldu. Olayda en az bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Tarih : 26 Ağustos 2016, 09:02
Puan Ver : Belçika'da Spor Salonunda Patlama: 1 Ölü(0/10)


Belçika haber ajansı Belga'ya göre, Chimay kentinde spor salonunda gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.



Patlamada en az bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.



Olayda spor salonunun bir kısmının çöktüğü, enkaz altında kalanlar olduğu bildirildi.








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