BELÇİKA'DA SİLAHLI SALDIRGAN PANİĞİ! POLİS OPERASYON BAŞLATTI
Belçika'nın başkenti Brüksel'de polis bir bölgeyi çembere aldı. Silahlı kişilerin bölgede olduğu tahmin ediliyor.
Silahlı kişi ya da kişilerin, kuşatılan binada olabileceği tahmin ediliyor.
"DIŞARI ÇIKMAYIN" UYARISI
Olayın yaşandığı Fora bölgesinde yaşayanlar, dışarı çıkmamaları yönünde uyarıldı.
Bölgeden ilk kareler:
Kaynak: haberinburada
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