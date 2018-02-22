Belçika'nın başkenti Brüksel'de polis bir bölgeyi çembere aldı. Silahlı kişilerin bölgede olduğu tahmin ediliyor.

Silahlı kişi ya da kişilerin, kuşatılan binada olabileceği tahmin ediliyor.

"DIŞARI ÇIKMAYIN" UYARISI

Olayın yaşandığı Fora bölgesinde yaşayanlar, dışarı çıkmamaları yönünde uyarıldı.

Bölgeden ilk kareler:

Kaynak: haberinburada